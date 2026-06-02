Veinte nuevos alumnos "ciberexpertos" en Marín
Escolares del CEIP Sequelo reciben sus carnés tras la formación en ciberseguridad
R. P.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, entregó en la mañana de este martes los carnés de ciberexperto a 20 alumnos y alumnas de sexto de primaria del CEIP Sequelo de Marín, que completaron la formación en ciberseguridad desarrollada en el marco del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos.
Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el comisario provincial de la Policía Nacional, Juan José Díaz, y otros mandos policiales, el subdelegado destacó la importancia de dotar a la infancia y a la adolescencia de herramientas para hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Losada incidió en la necesidad de promover la prevención y la formación frente a los riesgos presentes en el entorno digital.
La formación impartida por la Policía Nacional abordó cuestiones relacionadas con la privacidad en Internet, el ciberacoso, la seguridad en la navegación y el uso acomodado de las redes sociales, con el objetivo de reforzar los conocimientos del alumnado y contribuir a una utilización más consciente de los recursos digitales.
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