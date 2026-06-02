Veinte nuevos alumnos "ciberexpertos" en Marín

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, entregó en la mañana de este martes los carnés de ciberexperto a 20 alumnos y alumnas de sexto de primaria del CEIP Sequelo de Marín, que completaron la formación en ciberseguridad desarrollada en el marco del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos.

Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el comisario provincial de la Policía Nacional, Juan José Díaz, y otros mandos policiales, el subdelegado destacó la importancia de dotar a la infancia y a la adolescencia de herramientas para hacer un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías. Losada incidió en la necesidad de promover la prevención y la formación frente a los riesgos presentes en el entorno digital.

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La formación impartida por la Policía Nacional abordó cuestiones relacionadas con la privacidad en Internet, el ciberacoso, la seguridad en la navegación y el uso acomodado de las redes sociales, con el objetivo de reforzar los conocimientos del alumnado y contribuir a una utilización más consciente de los recursos digitales.