Pontevedra y Marín lideran la caída del paro en mayo en la comarca con 176 desempleados menos

La evolución del paro registrado en Pontevedra y su comarca mantiene la tendencia positiva de los últimos meses y el mes de mayo se cerró con 7.591 desempleados anotados en los registros oficiales. Son 313 menos que en el mes anterior y el descenso con respecto a hace un año es de 333 personas, un 4% de caída.

Así se pone de manifiesto en los datos de la Consellería de Emprego, que revelan que en la ciudad de Pontevedra hay ahora 3.719 parados registrados, 140 menos que hace un mes. De hecho, la capital y Marín lideran el descenso del desempleo en la comarca, ya que en el municipio marinense están inscritas 981 personas sin empleo, 36 menos que en abril.

Pontevedra tiene ahora 174 anotados menos que hace un año y de los 3.719 actuales, el 75% corresponde al sector servicios y 2.177 son mujeres.

En todo caso, la caída del paro es general en toda la comarca, salvo en el caso del Umia. En este territorio, sube el desempleo en Caldas, con uno más y llega a 185, Cuntis, con tres desempleados más para un total de 185, y Portas, que suma 109 personas sin trabajo, dos más que en abril. Solo Moraña presenta un balance positivo, con siete parados menos para sumar 150.

A Lama es el cuarto municipio con más parados que hace un mes, al llegar a 115, dos más que entonces. En todos los demás se producen caídas más o menos significativas.

Destacan los casos de Sanxenxo, que suma ahora 425 desempleados, 21 menos que hace un mes y 48 por debajo de los registrados hace un año; y Cerdedo Cotobade, que baja a 176 parados sobre los 209 de hace un mes. En Poio son 35 personas menos, y se sitúa en una cifra total de 642, con lo que la reducción con respecto a mayo de 2025 es de 75 personas.

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Barro tiene cuatro menos (128 actualmente), y la caída es de cuatro en O Campo Lameiro (que suma 55). En Ponte Caldelas se produce obra bajada significativa, al pasar de 343 a 311, mientras que en Vilaboa el recorte es de diez personas para contar ahora con 241 parados.