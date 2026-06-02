Pontevedra inicia las excavaciones arqueológicas en el convento de Santa Clara

La Diputación de Pontevedra ha iniciado este martes una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Convento de Santa Clara, una actuación esencial para poder avanzar en el proyecto de rehabilitación y conversión del histórico recinto en un gran espacio museístico y cultural para la ciudad de Pontevedra. Sin esta labor previa no es posible iniciar la restauración del complejo para su incorporación al Museo.

El vicepresidente de la institución provincial, Rafa Domínguez, ha visitado el inicio de los trabajos junto al responsable de la empresa A Citania Arqueoloxía, el silledense Israel Picón, y el arqueólogo de la Diputación, Rafael Rodríguez.

Durante la visita, Domínguez calificó el comienzo de las excavaciones como un momento de «enorme alegría» y destacó que se trata de uno de los proyectos arqueológicos más relevantes que se acometerán en Galicia en los próximos años. El dirigente provincial subrayó que la actuación supone el inicio de una nueva etapa tras un largo proceso administrativo marcado por licencias, informes patrimoniales y la coordinación entre distintas administraciones.

«El objetivo es que Santa Clara se convierta en el museo que todos queremos que sea y, al mismo tiempo, que podamos conocer en profundidad lo que ocurrió en este lugar, auténtico kilómetro cero de la historia de Pontevedra», señaló.

La nueva campaña arqueológica buscará completar el conocimiento histórico y arquitectónico del convento, cuya evolución se extiende a lo largo de más de siete siglos.

Según explicó Rafael Rodríguez, los trabajos pretenden dar respuesta a numerosas cuestiones que quedaron abiertas en intervenciones anteriores. Entre los principales objetivos figura definir con mayor precisión la configuración del convento medieval, analizar cómo fue evolucionando a lo largo de 750 años y profundizar en el estudio de las distintas fases constructivas documentadas hasta el momento.

Asimismo, se realizarán nuevas lecturas de alzados y estudios de estratigrafía muraria que permitirán obtener información detallada sobre las transformaciones sufridas por el conjunto a lo largo del tiempo. Estas investigaciones servirán también para liberar espacios y facilitar el desarrollo del futuro proyecto arquitectónico sin interferencias con el patrimonio cultural existente.

Los trabajos serán ejecutados por la empresa pontevedresa A Citania Arqueoloxía, que ya participó en la intervención realizada en 2021. El equipo estará integrado por alrededor de veinte profesionales de distintas disciplinas, entre ellos arqueólogos, restauradores, canteros y especialistas en antropología forense.

Además, colaborarán investigadores de varias universidades y centros de investigación. Entre ellos figuran expertos en estudios faunísticos, análisis de carbones y maderas, lectura muraria, dataciones mediante OSL y morteros, así como especialistas en antropología forense procedentes de las universidades de León, Minho, A Coruña y Santiago de Compostela.

Israel Picón explicó que la fase de campo podría prolongarse entre cuatro y cinco meses, aunque la duración dependerá de los hallazgos que se produzcan y de las indicaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio. Posteriormente será necesario un periodo similar para la elaboración de las memorias científicas y la documentación técnica de los resultados obtenidos.

Preguntado por el calendario de la futura rehabilitación de Santa Clara, Rafa Domínguez evitó concretar plazos para la licitación de las obras. No obstante, aseguró que la Diputación iniciará los trámites «de manera inmediata» una vez disponga de los informes favorables derivados de la intervención arqueológica.

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El vicepresidente provincial insistió en que todas las administraciones implicadas comparten el objetivo de acelerar el proyecto, aunque advirtió de la necesidad de actuar con rigor. «Queremos hacerlo lo más rápido posible, pero queremos hacerlo bien», afirmó, señalando que una actuación precipitada y sin los estudios necesarios podría comprometer un patrimonio de enorme valor histórico.