Un plan pionero por la salud física de 60 mayores de A Lama

El alcalde de A Lama, David Carrera y la concejala de Igualdade e Servizos Sociais, Trinidad Fernández Oubiña, asistieron al acto de clausura del programa de ejercicio físico para personas mayores de 70 años desarrollado en colaboración con el Servicio Galego de Salud y la Universidade de Vigo, una iniciativa pionera que contó con la participación de más de 60 vecinos y vecinas del municipio.

En el acto de clausura estuvieron presentes el director del programa Guillermo Bilbao Ogando, fisioterapeuta y coordinador de fisioterapia de atención primaria; el doctor Lorenzo Antonio Justo Cousiño, profesor del grado en Fisioterapia de la Universidade de Vigo y las doctoras del Centro de Salud de A Lama, Vanessa Cernadas y Laura González.

Durante el acto, el regidor David Carrera destacó “el éxito rotundo” de una propuesta que tuvo una excelente acogida entre los vecinos mayores del municipio y puso en valor la importancia de la colaboración entre administraciones y universidad para impulsar programas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores.

Las sesiones desarrolladas a lo largo del programa estuvieron adaptadas a las capacidades y necesidades de los participantes y fueron supervisadas por profesionales especializados, con el objetivo de mejorar la condición física, reducir el riesgo de caídas y combatir situaciones de fragilidad asociadas a la edad. Además del aspecto físico, desde el Concello destacaron también el importante componente social de la iniciativa, favoreciendo la convivencia, la participación comunitaria y la lucha contra la soledad no deseada.

Un buen número de las personas mayores asistentes a esta iniciativa destacaron no solo el valor terapéuto y la mejoría sobre sus dolencias físicas sino también el aumento en la autoestima y autonomía personal experimentada a lo largo de las sesiones que se fueron realizando a lo largo de esta experiencia.

Una vez rematado el acto de clausura, las investigadoras de la Facultade de Fisioterapia de la Universidade de Vigodel campus de Pontevedra presentaron el “Proyecto Eva”, una iniciativa científica que analizará los beneficios del contacto con la naturaleza sobre la salud y el bienestar de las personas.

El proyecto está impulsado por el grupo de investigación FS1 Fisioterapia Clínica de la Universidade de Vigo, cuenta con la participación del IIS Galicia Sur y con el apoyo del Plan Social Ence. Las investigadoras responsables son Eva María Lantarón Caeiro, profesora de la Facultade de Fisioterapia e investigadora principal del grupo, y Ana Gil Iglesias, investigadora del Programa de Doctorado Crea del Campus de Pontevedra.

Durante la presentación se explicó que esta nueva iniciativa investigadora se desarrollará este verano en A Carballeira de As Ermidas, en Antas, y que varios de los asistentes al acto de clausura ya se incorporaron como participantes al estudio.

Noticias relacionadas

El alcalde David Carrera destacó también la relevancia de este tipo de proyectos para un municipio con un entorno natural como A Lama, señalando que “este tipo de iniciativas permiten poner en valor nuestros recursos naturales al tiempo que colaboramos con el avance científico y con la promoción de la salud”.