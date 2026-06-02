La PAU arranca en Pontevedra con un examen que reflexiona sobre el vacío a través de Rosalía

El rumor de los folios al pasarse, los últimos comentarios antes de encarar el primer examen y el crujido de los bolígrafos apresurados contra el papel han vuelto a adueñarse de las aulas pontevedresas. En la Boa Vila, 1.494 estudiantes —el 11,12% de los aspirantes de toda Galicia— han estrenado este martes las pruebas de acceso a la universidad midiendo sus fuerzas con una banda sonora inesperada: la de Rosalía. Su figura y las reflexiones sobre su último trabajo, 'Lux', extraídas de un artículo de la escritora María de la Pau Janer, sirvieron para abrir el examen de Lengua Castellana y Literatura, planteando a los jóvenes un debate muy contemporáneo sobre el vacío, la falta de pertenencia y la búsqueda de espiritualidad en la sociedad actual.

A las puertas de los centros de examen en el campus de A Xunqueira la mezcla de alivio y tensión se palpaba en el ambiente esta mañana nada más terminar la primera sesión, dejando ver los contrastes de una jornada donde se juegan muchos futuros.Tras Lengua Castellana y Literatura, la jornada continuó con los exámenes de Historia de España o Historia de la Filosofía, en el inicio de tres días decisivos para el horizonte académico de los jóvenes.

Para algunos, como Adriana Buján, alumna del Sagrado Corazón, el arranque ha sido el primer paso firme hacia una meta de alta exigencia. Aspira a cursar Medicina y sabe que cada décima cuenta para alcanzar la exigente nota de corte. A pesar de los lógicos nervios previos y de las horas de codo que arrastra a sus espaldas, salía satisfecha tras decantarse por Antonio Machado y el universo dramático de La Fundación.

Fue el primer examen, al que reconoce que llegó «con bastantes nervios», tras haber estudiado «mucho», un esfuerzo que también identifican buena parte de sus compañeros.

En la Boa Vila, 1.494 estudiantes —el 11,12% de los aspirantes de toda Galicia— han estrenado este martes las pruebas de acceso a la universidad midiendo sus fuerzas con una banda sonora inesperada: la de Rosalía

Con la misma templanza compartía sus impresiones Rodrigo Fernández. Para él, la sintaxis y los comentarios de texto no supusieron un escollo y pudo explayarse a gusto analizando los personajes de la obra de Buero Vallejo. «En la práctica era bastante fácil tanto la sintaxis como distinguir significados… Nos dieron dos libros a escoger y cayó uno que a mi me gustaba, los personajes de La Fundación», explica.

Su horizonte pasa por opositar a la Policía Nacional, aunque confiesa que su verdadero fuerte llegará con el examen de Empresa, la materia en la que se siente más cómodo y seguro. «Me gusta bastante y es la que creo que me resultará más fácil», añade.

No obstante, los pasillos de la PAU también albergan la otra cara de la moneda: la de la lotería de los temarios. «Fatal, estudié todo lo que no cayó», reconocía con sinceridad Noa García, del IES de Poio. A Noa solo le sonrió la fortuna al recordar los apuntes de clase sobre Julio Verne, pero mantiene la mirada puesta en su verdadera vocación, la Historia del Arte, con la esperanza de que los correctores levanten la mano en un examen que, según la plantilla de este 2026, augura complejidad.

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Una perspectiva muy distinta a la de Bassi Faye, que afrontaba la jornada con una tranquilidad envidiable y casi inusual en estos pasillos. Y eso que el primer examen le ha resultado «horrible», constata, tras estudiar a un único autor «que no entró». Acudió a las pruebas «por si acaso», de forma voluntaria y totalmente tranquila, sin la presión del aprobado obligatorio, ya que su objetivo inmediato es cursar un ciclo formativo de Marketing, un refugio que le permitió encajar con una sonrisa el revés de que su autor estudiado decidiese no asomarse por el examen.