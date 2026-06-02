Pablo Fernández, nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra: "Quiero ser correa de transmisión de la provincia"

Pablo Fernández, que desde 2023 era secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, ha tomado posesión este martes de su cargo como nuevo delegado territorial de la Administración autonómica en Pontevedra.

Lo ha hecho en un acto al que han asistido los conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; de Cultura, José López Campos; y de Emprego, José González.

Fernández sustituye en el cargo al exalcalde de Soutomaior, Agustín Reguera como delegado del Gobierno gallego en Pontevedra.

En su intervención, ha agradecido la confianza depositada en él y ha asegurado que trabajará para "seguir fortaleciendo la colaboración institucional con todos los municipios de la provincia".

Esta será, ha añadido, una de las responsabilidades "más complejas" de su carrera y subrayó que "quiero ser correa de transmisión entre la Xunta y la provincia de Pontevedra"

Diego Calvo, por su parte, ha subrayado la "experiencia y capacidad de gestión" del nuevo delegado, del que ha alabado su "sólida trayectoria" en la administración autonómica.

Pablo Fernández (Pontevedra, 1984) llega al puesto tras una amplia trayectoria tanto en el ámbito profesional como en la administración pública.

Ingeniero industrial de formación, desarrolló su actividad en un estudio de ingeniería del que fue fundador y presidió la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra.

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Además, fue concejal en la corporación municipal de Pontevedra en dos periodos diferentes, entre 2011 y 2015 y entre 2019 y 2023, año en el que entró a formar parte del ejecutivo autonómico como secretario general de Empleo y Relaciones Laborales.