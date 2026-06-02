Un mes de Orgullo en Pontevedra para recordar a referentes LGTBIQ+

“Somos una ciudad orgullosa y diversa, los 365 días del año” le gusta subrayar a la concejala de Igualdade, Anabel Gulías, que este martes presentó el amplio abanico de actividades que se van a desarrollar en el mes de junio al amparo Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora el 28 de este mes. Son unas actividades en las que, junto al Concello, tienen un papel destacado el programa municipal Pinto e Maragota, el colectivo Avante LGTB+ y la Asociación de familias de menores e mocidade trans de galicia (Arela)

Junto a Gulías, Diego Feijóo, portavoz de Avante, destacó “la importancia de celebrar en calle los derechos que tanto costaron alcanzar”.

La concejala reivindicó la apuesta por la igualdad y diversidad del Concello de Pontevedra, que en este mes de junio tienen mayor visibilidad, con actos de concienciación, formación e información que concluirán con la manifestación del Día del Orgullo. “Son fechas para juntarnos, socializar y celebrar. Y también para reivindicar: Ni un paso atrás en los derechos adquiridos por el colectivo LGTBi+ , que son irrenunciables” recalcó.

El Orgullo lucirá en el balcón de la Casa Consistorial a partir de este jueves 4 de junio, cuando a las 19.00, con la presentación de la instalación “Orgullo PTV+ Referentes”, con el que se quiere visibilizar “el recuerdo y agradecimiento a todos los referentes de la comunidad LGTB+, que lucharon para que hoy podamos ser quienes somos y vivir con derechos y en libertad”, explicó Anabel Gulías.

Personas como Manuel Estévez Tato, Manilo, que en la Pontevedra de los años 60 y 70 del siglo XX, en un contexto en el que se penalizada la diversidad sexual y de género, como delito y como pecado, mse mostró visible como hombre homosexual, exponiéndose a insultos y palizas.

En la memoria colectiva de la ciudad quedó su pasión por el Pontevedra CF, su imagen en Pasarón y su grito, megáfono al contado: “Hala, Pontevedriña! Ánimo, 'chavales’!”.

Gente como él, o como Elisa y Marcela, como la señorita Carmiña o Juanito Meregildo, como Laura Bugallo o Nacha Sánchez “La Pedrosa” son referentes que estarán presentes en la programación Orgullo PTV+ 2026, personas que derribaron barreras, enfrentaron perjuicios, que sufrieron represión, humillaciones y ostracismo y que mostraron que la diversidad existe y tiene derecho a una vida plena.

Manilo fue un ejemplo, entre tantos otros, que muestra que “Con Franco NO vivíamos mellor”, el lema de la manifestación del Orgullo 2026 que recorrerá las calles de la ciudad el 27 de junio, y que dará paso a la lectura del manifiesto, también en lengua de signos. "Con Franco NO vivíamos mellor" es también el título del Vermú- Tertulia Pinto e Maragota de la jornada de 4 de junio, protagonizado por Daniela Fernández y Carlos Callón. Un lema “que recuerda de donde venimos y que rechaza la idea romantizada de la vida en el franquismo” señala el portavoz de Avante LGTB+, Diego Feijóo.

Recordó que durante la dictadura existía la Ley de Vagos y Maleantes (1954), que permitía internar a los homosexuales en la cárcel sin cometer ningún delito, solo por existir, y que fue sustituida en 1970 por la Ley de Perigrosidad y Rehabilitación Social, que “legalizó” internamientos psiquiátricos y terapias de conversión.

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La programación Orgullo PTV+ 2026 incluye siete tertulias, que invitarán a reflexionar y debatir sobre: La situación de las mujeres lésbicas en Galicia (día 8), La comunidad cuir en el folclore gallego (día 15), Siendo quien eres: realidades Trans. Familias y espacios seguros (día 16), Referentes: Nacha vestida de azul (día 18) y Más que canastas, identidad y juego ( día 25). Y también una exposición: A cor coma ponte de Lucía Villar y Noa González (día 19, inauguración); una ruta por la Memoria cuir de Pontevedra (15 de Junio) y fiesta: San Xoán Cuir (día 23), Fiesta del Orgullo PTV+ 2026 (día 27). Y el broche final llo pondrá la manifestación del Orgullo.