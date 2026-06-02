Gustavo Almeida, de Pontevedra a EEUU: pone banda sonora a las estrellas del fútbol mundial en la cadena Telemundo
Su canción "The Wine of the Champions" ambienta la serie documental "Vida de Campeones", estrenada este 1 de junio en Nueva York.
N. D.
El cantautor brasileño Gustavo Almeida, afincado desde hace años en Pontevedra, da un salto de gigante hacia EEUU. La cadena estadounidense Telemundo (NBCUniversal) ha estrenado en Nueva York la serie documental "Vida de Campeones", un ambicioso proyecto audiovisual que cuenta con una fuerte impronta musical firmada desde Galicia: la canción "The Wine of the Champions", compuesta de forma íntegra por Almeida.
La serie narra la historia vital del exfutbolista y empresario italiano Fabio Cordella. La relación entre ambos nació en plena pandemia a través del fútbol, una de las grandes pasiones de Almeida, quien desarrolló en el pasado una carrera en el balompié profesional en ligas de España, Italia y Francia. Tras meses de conversaciones, descubrieron que compartían una misma herida: haber tenido que abandonar el deporte de élite de forma prematura.
"En lugar de quedarnos en la frustración, transformamos ese dolor en la fuerza necesaria para luchar por nuestras otras pasiones: Fabio con el vino y yo con la música", explica el artista afincado en Pontevedra. De esa catarsis conjunta nació un tema que conjuga el sello característico del pop de autor de Almeida con una sorprendente vertiente rap. La composición se acabó convirtiendo en el himno oficial de la prestigiosa marca internacional de vino de Cordella.
El proyecto audiovisual cuenta con un escaparate internacional de primer nivel, en el que participan leyendas de la historia del deporte rey de la talla del mismísimo Ronaldinho. Curiosamente, la vinculación de Gustavo Almeida con el balón sigue muy viva en la actualidad: además de competir en la Liga de División de Honor de Veteranos de la Federación Gallega.
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