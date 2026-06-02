La Gladiator Race regresa a Pontevedra con más de 2.500 participantes

La ciudad de Pontevedra acogerá este fin de semana una nueva edición de la Gladiator Race, una prueba que llegó en el año 2015 y que ya se convirtió en una cita indiscutible en el calendario deportivo del municipio. La presentación de la cita se ha celebrado este martes encabezada por la concejala de Deportes, Anabel Gulías, y por el director de la prueba de la empresa organizadora Nokao, Serafín Martínez.

Durante su intervención, la edil puso en valor el "lujazo" que supone poder celebrar una prueba de estas características en un emplazamiento natural como la Illa das Esculturas, un escenario "óptimo para albergar competiciones". La concejala explicó que los deportistas tendrán que enfrentarse a un duro recorrido de 8 kilómetros compuesto por 40 obstáculos, destacando también el carácter familiar y apto "para todos" de esta competición.

Por su parte, Martínez confirmó el éxito de participación en esta edición, al lograr un hito histórico al cerrar las inscripciones a mediados de marzo, dos meses antes de lo habitual. La prueba contará con más de 2.000 personas inscritas en la categoría de adultos y cerca de 500 niños en la modalidad infantil,. Ha quedado unas 500 personas en lista de espera al ser imposible ampliar las horas de la jornada para dar cabida a más participantes.

Entre las novedades que se encontrarán los corredores este año, el director destacó el estreno del "Mont Blanc", una exigente cuesta en la que la organización lleva trabajando el último año. Tras la competición de adultos del sábado, el domingo será el turno de la prueba infantil, que Martínez calificó como una de las mejores del año, con un circuito de un kilómetro donde los 500 chicos participarán acompañados de sus padres.

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El director de la Gladiator Race también quiso destacar la magia de la Illa das Esculturas, que definió como "un entorno único" en Galicia y en España para este tipo de competiciones, ya que su diseño es ideal para que el público pueda concentrarse y disfrutar de muchísimos obstáculos en un rayo de apenas un kilómetro.