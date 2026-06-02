Ence renueva su nivel 'excelente' de la agencia EthiFinance por sus criterios ESG

La agencia europea de calificación ESG EthiFinance ha renovado a Ence la calificación global 'excelente' ('Excellent') en su Evaluación de Sostenibilidad Solicitada (Solicited Sustainability Rating), mejorando además su puntuación respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar un 8,8 sobre 10, frente al 8,4 del pasado año, informó la compañía.

EthiFinance evalúa anualmente el desempeño en sostenibilidad de más de 2.400 compañías europeas, analizando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a través de un enfoque de doble materialidad y con metodologías específicas por sector.

En concreto, la evaluación de la agencia analiza el desempeño de Ence en cuatro grandes pilares: gobernanza, medio ambiente, social (personal propio y social) grupos de interés externos.

En el ámbito de la gobernanza, la firma destaca la solidez de los marcos de gobierno corporativo de Ence, así como sus políticas de conducta empresarial y ciberseguridad, respaldadas por sistemas de control y supervisión robustos.

En el pilar social vinculado al personal propio, Ence mejora su puntuación, obteniendo una calificación 'outstanding' (9/10) por parte de la agencia, que resalta especialmente las condiciones laborales, la elevada cobertura de negociación colectiva y la sólida cultura de salud y seguridad implantada en la organización.

Desde la perspectiva ambiental, la firma pone en valor las actuaciones de la compañía en materia de descarbonización, respaldadas por certificaciones de sistemas de gestión ambiental y un sólido desempeño en circularidad.

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Mientras, el área social relacionada con los grupos de interés externos es el pilar que experimenta una mayor mejora respecto al ejercicio anterior. Dentro del ámbito de Gobernanza vuelve a destacar el buen comportamiento del área de Cumplimiento y de ciberseguridad al alcanzar un 10 sobre 10, misma puntuación que el año anterior.