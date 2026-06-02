Un detenido por vender cocaína en las inmediaciones de un colegio de Pontevedra
Portaba 35 papelinas de cocaína, una navaja y dinero en efectivo
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R. P.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que vendía cocaína en las inmediaciones de un centro escolar de Pontevedra.
Al arrestado se le investiga por un delito de tráfico de drogas asociado a la venta al menudeo, según ha informado la comisaría provincial.
Los agentes sorprendieron a esta persona merodeando el colegio.
Tras ser identificado, los policías descubrieron que portaba 35 papelinas de cocaína, una navaja y dinero en efectivo fraccionado en billetes de cantidades pequeñas.
El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, han sido remitidas al juzgado de instrucción de guardia de Pontevedra.
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