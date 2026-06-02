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Un detenido por vender cocaína en las inmediaciones de un colegio de Pontevedra

Portaba 35 papelinas de cocaína, una navaja y dinero en efectivo

Material intervenido

Material intervenido / Policía Nacional

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R. P.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que vendía cocaína en las inmediaciones de un centro escolar de Pontevedra.

Al arrestado se le investiga por un delito de tráfico de drogas asociado a la venta al menudeo, según ha informado la comisaría provincial.

Los agentes sorprendieron a esta persona merodeando el colegio.

Tras ser identificado, los policías descubrieron que portaba 35 papelinas de cocaína, una navaja y dinero en efectivo fraccionado en billetes de cantidades pequeñas.

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El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, han sido remitidas al juzgado de instrucción de guardia de Pontevedra.

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