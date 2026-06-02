Comienza la "temporada de graduaciones" en el campus de Pontevedra

Mientras unos 1.500 estudiantes afrontan en Pontevedra su próximo ingreso en la universidad con la realización de las pruebas de acceso, la PAU, otro medio centenar se despide de sus años universitarios y encara la entrada en el mercado laboral. Se trata de los alumnos que se gradúan en las titulaciones del campus universitario pontevedrés.

Más de 430 nuevos titulados y tituladas por la Universidade de Vigo pondrán cierre en las próximas semanas esta etapa formativa, acompañados de su profesorado, compañeros y compañeras, familias y autoridades académicas. Lo harán en los actos de graduación que las diferentes facultades y escuelas promueven a lo largo de este mes de junio y que se vieron precedidos por el celebrado ya en el mes de mayo por el alumnado del grado en Belas Artes, con la participación de cerca de 90 nuevos titulados.

Los reconocimientos de sus docentes estos últimos cuatro años, las bandas y los diplomas serán nuevamente protagonistas en este tramo final de curso, en una serie de actos que se celebran en las tardes de los viernes y que se extenderán hasta el 29 de junio, cuando será la graduación de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, que despedirá un total de 228 nuevos graduados.

No obstante, el primero en festejar el fin de una etapa formativa fue el alumnado de la Facultade de Belas Artes, que reunió el pasado 8 de mayo en O Pazo da Cultura a 89 nuevos graduados y graduadas, en un acto organizado por un grupo de estudiantes y en el que la profesora Susana Cendán ejerció como madrina académica.

Organizado también por el alumnado, con la colaboración de la Facultade de Comunicación, la primera graduación de este mes de junio tendrá lugar este viernes 5 en el salón de actos de este centro. En un acto en el que la entrega de bandas y diplomas se combinará con proyección de un vídeo recopilatorio de los cuatro años en la titulación, la facultad despedirá a 34 nuevos graduados en Comunicación Audiovisual, que tendrán en los profesores Diana Ramahí y Oswaldo García su madrina y padrino académico.

Una semana después, el viernes 12, esta facultad despedirá a 79 nuevos graduados en Publicidade e Relación Públicas, en un acto programado para las 17.00 horas y que tendrá lugar en el auditorio del Centro Príncipe Felipe. Organizado por un grupo de estudiantes, en colaboración con la facultad, los integrantes de la décimo séptima promoción de este grado tendrán como padrino y madrina académica a Iván Puentes y Carmen Maiz, mientras que Pedro Figueroa y Rafael Sierra ejercerán como padrinos profesionales.

También el viernes 12 a las 17.00 horas, la Facultade de Dirección e Xestión Pública promueve la graduación de doce nuevos titulados de la modalidad presencial del grado y de otros doce de la virtual. En el primero de los casos, el profesor Constantino Cordal ejercerá como padrino académico, mientras que Vitoria Canoura será la madrina de la tercera promoción del grado virtual, en un acto que tendrá como convidado de honra al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y que se llevará a cabo en el salón de actos del edificio que este centro comparte con la Facultad de Comunicación.

En esa misma jornada, dará comienzo una hora más tarde el acto promovido por la Escola de Enxeñaría Forestal. El profesor Juan Luis Somoza y la profesora y directora del centro, Ángeles Cancela, ejercerán como padrino y madrina académica de los 20 integrantes de la decimotercera promoción.

El 19 de junio, a las 18.00 horas, llegará el turno de la XVII promoción de graduados en Fisioterapia, en un acto que tendrá lugar también en el salón de actos del edificio que comparten las facultades de Comunicación e Dirección e Xestión Pública. 46 nuevos fisioterapeutas recogerán las dos bandas y diplomas en un acto en el que Esther Monge y Gustavo Rodríguez ejercerán como madrina y padrino académico y que contará con la actuación del coro polifónico universitario del campus.

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Finalmente, este mes de graduaciones se cerrará en el campus en la tarde de 29 de junio, con el acto que reunirá un mayor número de titulados. En esta jornada, la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte despedirá a los integrantes de las decimocuartas promociones de los tres grados que se imparten en este centro. Lo hará en tres actos consecutivos, que tendrán lugar a partir de las 16.00 horas en el salón de actos del edificio que comparten las facultades de Comunicación e Dirección e Xestión Pública. En ellos recibirán sus bandas y diplomas 68 nuevos titulados en Educación Primaria, que tendrán como madrina y padrino a Sara Vázquez y Jorge Soto; 75 graduados en Educación Infantil, con Rubén Domínguez y Sara Domínguez Lloria como padrino y madrina; y 85 nuevos titulados en Ciencias da Educación Física e do Deporte, que eligieron a Marián Fernández y Roberto Barcala como madrina y padrino académico.