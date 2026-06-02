El asfaltado de la N-640 en Caldas llega a las calles más transitadas

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, supervisó durante la noche del pasado lunes los trabajos de renovación del asfaltado en la carretera N-640, que dieron comienzo en el término municipal hace dos meses y que actualmente ya se desarrollan en pleno casco urbano de la villa. Tal y como recordó el regidor, estas tareas se ejecutan en horario nocturno, entre las 22.00 horas y las ocho de la mañana del día siguiente, con el objetivo de limitar al máximo posible la afectación al tráfico rodado.

Pérez Gulín explicó que en el inicio de esta semana la obra se centra fundamentalmente en el entroque de la carretera con la N-550. “Se está actuando en Pedro Mateo Sagasta y también en calle Juan Fuentes Echeverría, que son dos de las vías más transitadas de nuestro núcleo”, recordó.

Para facilitar la labor de los operarios, el Concello restringió los estacionamientos en las zonas afectadas, con avisos con antelación a los vecnos. “Somos conscientes de las molestias puntuales que pueden suscitar estos trabajos y, por ello, estamos muy agradecidos por la comprensión de la gente"”, apuntó el alcalde. Con respecto a la N-550, señaló que "ya son apreciables estas mejoras en lugares como Carracedo".

Los trabajos comenzaron en el municipio caldense a principios de abril, una vez rematada a Semana Santa. La renovación del pavimento, que se encontraba muy deteriorado en varias zonas, se inició en San Andrés. Jacobo Pérez destaca el "buen ritmo de la actuación", que llegará hasta Saiar. “Es una obra por la que tuvimos que esperar un poco, pero valió la pena, dada su importancia, ya que vamos a contar con un firme completamente renovado a lo largo de más de nueve kilómetros”, recordó el regidor caldense.

La situación del firme se resintió en varias zonas, especialmente en los últimos meses, a causa de las condiciones meterológicas. El mal tiempo también impidió que se hubiera actuado antes. El plazo de ejecución para completar los trabajos en todo el término municipal es de diez meses aproximadamente. El presupuesto asciende a más de 2,2 millones de euros.

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La mejora del firme de la carretera nacional se lleva a cabo la través del Programa Pavimentos Asfálticos Eficientes, impulsado por el Ministerio de Transportes, a través del quese ejecutan este tipo de trabajos que apuestan por materiales más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. La financiación llega a través de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.