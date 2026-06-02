El alumnado con necesidades educativas específicas triplica su presencia en la PAU 2026

La PAU 2026 arrancó en Pontevedra y el resto de Galicia esta misma mañana con los exámenes de Lengua Castellana y la elección de cada alumno entre Historia de España o Historia de la Filosofía. Desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia, su presidente, Iván Area, afirmó que la presente selectividad es la de mayor número de estudiantes con necesidades educativas de atención específica —dislexia, discalculia, disgrafía, problemas de visión...— de los últimos cinco años.

En la presente convocatoria ordinaria, el total de alumnado «con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo» (NEAE) es de 625 personas. Con el total de 13.441 alumnos presentados, da un porcentaje del 4,65% del total de presentados a la PAU. Los mismos datos de 2021 hablan de 221 alumnos NEAE de un total de 13.261 presentados a la selectividad; un 1,67%. Un aumento significativo en que, en cinco cursos, se ha casi triplicado el número.

La línea es claramente ascendente en los últimos cursos. En 2022, la convocatoria ordinaria registró 262 alumnos con NEAE entre 12.667 presentados, lo que supuso un 2,07% del total. Un año después, en 2023, la cifra subió hasta los 333 estudiantes, el 2,6% de los 12.800 participantes. El incremento continuó en 2024, con 462 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo sobre un total de 13.028, el 3,55%. En 2025, el número volvió a crecer hasta los 482 casos entre 12.955 examinados, un 3,72%, antes de alcanzar el máximo de 625 en la PAU de 2026.

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De los 625 estudiantes, solo doce realizaron las pruebas en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en la ciudad de Pontevedra; todos los demás, atendiendo a sus necesidades, las realizaron en las diferentes comisiones delegadas. Entre esos se encontraban Candela Porta, de Ferrol, y Esteban Roque, de Ourense. Porta realizó su examen en A3 y contó con una lupa para la realización de los exámenes, para mejorar su capacidad visual. Roque realizó su examen a ordenador y contó con más tiempo para realizarlo.