TapeaPoio 2026 eleva el listón en Poio con 28 tapas ante un jurado de lujo

Veintiocho tapas elaboradas por profesionales de cerca de una veintena de establecimientos compiten ya por hacerse con los premios de TapeaPoio 2026, tras pasar este lunes por la valoración de un jurado experto que destacó el «extraordinario nivel» de las propuestas presentadas. La sesión se celebró en el Pazo de Colón, en San Salvador, donde los participantes cocinaron y defendieron personalmente sus creaciones en una jornada que los propios asistentes definieron como «única e inspiradora».

El panel encargado de valorar las tapas estuvo formado por nombres de referencia de la cocina gallega, Pepe Solla, de Casa Solla, y Xosé Cannas, del restaurante Pepe Vieira; la divulgadora gastronómica y socia fundadora de Salmoira, Marga Pazos; y el comunicador especializado en gastronomía y viajes Alberto Ribas, responsable del blog Alvientooo.

Durante toda la mañana, los responsables de los locales participantes fueron pasando por los fogones para preparar sus propuestas y explicar ante el jurado los ingredientes utilizados, los procesos de elaboración, la inspiración de cada tapa y los elementos que las diferencian dentro del concurso. De esa valoración saldrán los Premios del Jurado en las categorías Tradicional y Creativa.

El fallo del jurado y los premios del público se darán a conocer el próximo lunes. / Gustavo Santos

El resultado, sin embargo, no se conocerá hasta el próximo lunes, durante la III Gala de la Hostelería de Poio, que tendrá lugar también en el Pazo de Colón. En ese acto se anunciarán además las tapas preferidas por el público, cuyos votos físicos y telemáticos están siendo recontados, así como las personas premiadas por participar en el certamen como clientes.

La edición de este año, según la organización, ha sido una de las más participativas tanto por el número de locales implicados como por la respuesta del público. El alcalde de Poio, Ángel Moldes, que asistió a la jornada junto a la concelleira de Turismo, Rocío Cochón, subrayó que TapeaPoio volvió a demostrar que la gastronomía es «uno de los grandes signos de identidad» del municipio.

Moldes destacó también la implicación de restaurantes, cafeterías y establecimientos participantes, así como el papel de una gala final que, señaló, servirá como homenaje y punto de encuentro para un sector «fundamental para el desarrollo socioeconómico de Poio».

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Los premios vinculados al certamen están valorados en cerca de 7.000 euros e incluyen menús degustación en Pepe Vieira y Casa Solla, cestas de productos, pasajes a la isla de Tambo, bonos de estancia en alojamientos del municipio, vales para establecimientos locales y actividades turísticas aportadas por empresas de Poio.