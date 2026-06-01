Rafa Domínguez promete reabrir Reina Victoria, crear 1.200 plazas de aparcamiento y «abrir Pontevedra a la ría»

Abrir Pontevedra a la ría, llevar la universidad al centro, crear una ciudad deportiva y construir una gran biblioteca municipal son algunas de las grandes apuestas con las que Rafa Domínguez quiere presentarse ante los pontevedreses como alternativa de gobierno en las elecciones municipales de 2027. El portavoz del PP de Pontevedra dibujó este lunes una hoja de ruta amplia con múltiples propuestas y con el mensaje de fondo de que la ciudad vive «un cambio de ciclo absoluto».

Domínguez fue especialmente duro con la situación actual de la Boa Vila. «Creo que la ciudad está estancada, que no evoluciona y que se está quedando atrás», afirmó durante un desayuno informativo en el que defendió que «no se puede mirar al futuro con ideas del pasado». En esa línea, resumió su diagnóstico con una frase pensada para marcar distancia con el gobierno de Lores: «En Pontevedra hay que abrir las ventanas porque en este momento huele a naftalina».

Una de las primeras decisiones que anunció que tomará cuando sea elegido regidor de Pontevedra será retirar el nombramiento de Mariano Rajoy como persona non grata en la ciudad, ya que, según afirmó el líder popular «en Pontevedra a Mariano se le quiere».

Uno de los ejes centrales de su proyecto será la revisión del planeamiento urbanístico. El líder popular considera imprescindible aprobar un nuevo PXOM para ordenar el crecimiento de la ciudad, agilizar licencias y facilitar la construcción de vivienda. Rechaza, en cambio, la declaración de zona tensionada y defiende que el problema «solo se aliviará con más suelo y menos trabas administrativas».

En movilidad, Domínguez mantiene una de sus promesas más conocidas, que pasa por reabrir Reina Victoria. A esa medida suma la creación de 1.200 plazas de aparcamiento público gratuito en el entorno urbano, la ampliación del estacionamiento de 15 a 45 minutos, más líneas de autobús, conexiones con las parroquias y un transporte que llegue a puntos clave como los centros de salud. También reclamó mejores horarios ferroviarios con Vigo y una conexión «seria» con el aeropuerto olívico.

La seguridad fue otro de los bloques más relevantes de su intervención. Domínguez afirmó que los altercados violentos «se han incrementado un 198% en siete años», según datos que atribuyó a la Policía Nacional. Reclamó más efectivos, patrullas a pie, una comisaría «a la altura» y una Unidad de Prevención y Reacción. Vinculó esa preocupación con la necesidad de reforzar también los servicios sociales y las ayudas a entidades que trabajan con personas sin hogar.

El portavoz popular propuso además modernizar el saneamiento, retirar compostajes comunitarios y extender la recogida puerta a puerta. Prometió plantar 1.200 árboles «sobre todo en el centro de la ciudad, para que sea más verde», mejorar parques infantiles, apoyar al pequeño comercio, rebajar impuestos y destinar el 25% de las inversiones municipales a las parroquias.

En cultura y deporte, defendió una biblioteca municipal, la reapertura del CITA, la rehabilitación integral del Teatro Principal, nuevas instalaciones deportivas, un pabellón multiusos y más fondos para clubes de base. También aprovechó para avanzar que quiere convertir el Hospital Provincial en un espacio universitario, preferiblemente con residencia para los estudiantes.

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Domínguez cerró su intervención con un mensaje personal y electoral de cara a los votantes: «Quiero ser alcalde porque quiero a Pontevedra, la ciudad que me vio nacer». Su objetivo, dijo, es diseñar con los vecinos la Pontevedra «de dentro de 5, 10, 15 o 20 años».