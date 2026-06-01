Pontevedra diseña una hoja de ruta a tres años para ser sede fija de la natación artística mundial

Pontevedra inicia formalmente los pasos para consolidar su hegemonía en el calendario internacional de los deportes acuáticos con el diseño de una ambiciosa hoja de ruta a tres años vista. Tras el cierre de la Copa del Mundo de Natación Artística celebrada este fin de semana en el complejo deportivo de Rías do Sur, en Pontemuiños, el gobierno local confirma su intención de postular a la Boa Vila como sede fija de las próximas ediciones del circuito. El proyecto estratégico contempla encadenar la organización de pruebas puntuables durante los años 2027 y 2028, para culminar el trienio con la celebración en la ciudad de la gran final mundial de las selecciones en el año 2029.

El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, calificó sin ambages como un «éxito absoluto de presencia» la Copa del Mundo. Según los datos de afluencia aportados por el regidor, la convocatoria pontevedresa no solo cumplió con las expectativas, sino que superó en asistencia, atmósfera y calidez a las otras paradas del circuito mundial organizadas por la federación internacional. «Hai un detalle que me gusta comentar, e é que dixeron que esta foi a Copa do Mundo —das catro que hai, creo que a cuarta queda en Toronto— onde máis presencia había de público e máis emotiva», significó el regidor nacionalista, ensalzando la respuesta de la afición local que abarrotó las gradas de la piscina olímpica.

La relevancia de la cita viene determinada por su exclusividad dentro del mapa deportivo nacional, al haber sido la única parada de la Copa del Mundo de esta disciplina disputada en todo el territorio nacional este año. «Foi a única competición da Copa do Mundo de natación artística de todo o Estado», remarcó Fernández Lores, quien situó la capacidad organizativa de Pontevedra al mismo nivel que la de las grandes capitales e instituciones que albergan el resto de pruebas del circuito internacional: «Esta proba se vía exactamente onde se fixo; creo que en Australia, en París e non sei que outro sitio».

En el plano estrictamente competitivo, el regidor puso en valor el nivel técnico exhibido sobre la piscina de Pontemuiños, destacando especialmente el papel de la selección española, que se alzó con la medalla de plata tras una pugna muy ajustada con el equipo de Canadá que se resolvió por pequeños detalles en la puntuación final. «A verdade que ver o espectáculo é impresionante. A selección española tiña ese espectáculo moi ben preparado e ao final un pequeno fallo desvaixou o ser medalla de ouro en vez de medalla de plata», analizó pormenorizadamente el alcalde.

Se busca replicar el modelo de gestión ya testado con acierto en disciplinas como el triatlón o el piragüismo

Para el Gobierno local, este éxito organizativo y de repercusión no es un hecho aislado, sino el resultado directo de la estructura y el trabajo de base que realizan a diario las entidades deportivas de la ciudad, singularmente el Club Galaico Sincro, el Club Galaico de Natación y la sección de waterpolo. Asimismo, el regidor se felicitó porque la piscina «está de novo en funcionamento con máis de 600 rapaces e rapazas e os adestra todos os días».

Esta labor de cantera tiene su reflejo en la proyección internacional de los deportistas locales. A este respecto, el regidor vinculó la idoneidad de traer grandes citas a la ciudad con la presencia de referentes autóctonos en la alta competición, señalando el caso concreto de la nadadora pontevedresa Daniela Suárez. «Nese sentido, Daniela Suárez está representando á canteira de Pontevedra nunha carreira aínda moi longa. Xa participou co grupo B de España, foi campioa mundial Junior e nos vai dar moitísimas alegrías nos próximos anos», auguró.

La estrategia del Concello para consolidar este posicionamiento global pasa de forma ineludible por el aprovechamiento y la solvencia técnica de la piscina olímpica de Pontemuíños, cuyas instalaciones demostraron estar a la altura de las exigencias que requiere la producción audiovisual de las federaciones internacionales y la propia retransmisión televisiva a través de Teledeporte y otras cadenas extranjeras. «Vese unha piscina totalmente equipada, con toda la tecnoloxía necesaria para que se transmitira ben por televisión», subrayó el regidor.

Pontevedra busca replicar el modelo de gestión deportiva que ya ha testado con éxito en disciplinas como el triatlón o el piragüismo, fundamentado en la continuidad de los eventos para garantizar un retorno turístico, de imagen y económico de carácter estable.

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«Imos aspirar a facer a gran final mundial desas copas do mundo; o postulado sería unha copa para o ano que vén, outra no 28 e a final no 29», concluyó Fernández Lores, detallando la hoja de ruta que pretende situar a la Boa Vila como el epicentro estable de la natación artística internacional.