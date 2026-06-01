El festival Sete Falares transformará Pontevedra en un gran escenario oral

Cuando el verano asoma la cabeza, Pontevedra resuena a palabra viva, a memoria compartida a la sombra y a esa necesidad de juntarnos a escuchar cómo otros nos dibujan el mundo. Lo hará en la nueva edición del festival de narración oral Sete Falares, una convocatoria que, entre el 7 y el 14 de este mes de junio, convertirá las plazas, los jardines y los rincones al aire libre de la ciudad en un gran escenario sin trampa ni cartón, donde el único equipaje es la voz.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, flanqueado por Xacobe Rodríguez y Tareixa Alonso —almas máter del colectivo organizador Pavís Pavós—, no ocultaba esta mañana el entusiasmo al hablar de una disciplina que reivindicó como «a primera arte de la narración, a máis antiga». Este año, además, el festival llega envuelto en una polifonía de acentos que van desde los giros más propios del gallego hasta las sonoridades de Brasil, Cuba, Madrid o el Portugal insular de las Azores.

La organización ha tenido que hacer encaje de bolillos este año. Las obras que mantienen cerrado el Teatro Principal, uno de los templos habituales del certamen, obligaron a Pavís Pavós a activar la inventiva y buscar nuevas coordenadas urbanas. Lejos de achicarse, el festival ha encontrado en el contratiempo una oportunidad para colonizar nuevos espacios, demostrando que la palabra no necesita grandes tramoyas para echar raíces.

El telón se levantará el domingo 7 a las ocho y media de la tarde en el auditorio del Pazo da Cultura, con una propuesta teatral dirigida por Cándido Pazó e interpretada por Avelino González. Será, tal y como detalló Tareixa Alonso, la única función de pago de todo el programa —las entradas se ponen hoy a la venta— y la única que se salga del formato estrictamente oral de un cartel pensado para el público adulto.

A partir de ahí, el festival se echa a la calle y busca el encuentro cotidiano. El lunes 8, el testigo lo recogerá Celso Fernández Sanmartín, un auténtico mito de la narración en Galicia, que llevará sus historias a un escenario cargado de simbolismo: la Residencia de Mayores de Campolongo. No es una elección al azar; el propio Celso comenzó a fraguar su oficio escuchando a los mayores en un centro de Lalín, “onde se decatou da importancia das historias”, señaló la organizadora. Las sesiones en Campolongo contarán con un acceso directo desde la calle para que todo el vecindario pueda sumarse.

El telón se levantará el domingo 7 a las ocho y media de la tarde en el auditorio del Pazo da Cultura, con una propuesta teatral dirigida por Cándido Pazó e interpretada por Avelino González. Será la única función de pago de todo el programa y las entradas se ponen hoy a la venta

El martes 9, el festival se mudará al amparo del cruceiro de la plaza de Alonso de Fonseca, junto a la basílica de Santa María. Allí comparecerá Carlos Rebolo, un hombre con una biografía singular que dejó la seguridad de una asesoría administrativa en 2018 para entregarse por entero a los cuentos y a la poesía sazonada con humor. Al día siguiente, el miércoles 10, la voz será la de Ángeles Goás, representante de la nueva hornada de narradores gallegos, que desplegará su arte en los jardines de Marescot, buscando el frescor de la hierba y la sombra.

A medida que avance la semana, el ritmo se intensificará. El jueves 11 el certamen se desdoblará: a las 18,30 horas el paraninfo del instituto Valle-Inclán acogerá al dúo madrileño Borrón y Cuento Nuevo, una pareja que lleva junta desde 1997 haciendo de la risa su bandera. A las 20,30 horas la residencia Campolongo vivirá una sesión a tres bandas con el portugués Valter Peres, la brasileña Benita Prieto y la gallega Cris de Caldas, bibliotecaria de profesión que aprendió el amor por los libros al calor de los relatos de su abuela Carmela.

El sábado 13 llegará el momento más esperado y misterioso del festival: el Vieiro de Historias. Este año, el tradicional paseo nocturno por los secretos de la ciudad partirá de la sede municipal de Michelena 30, donde habrá que retirar las entradas

El viernes 12 regresará Benita Prieto al Valle-Inclán. Se trata de una pionera de la gestión cultural en Brasil, creadora del Simposio Internacional de Contadores de Historias de Río de Janeiro. Esa misma noche, el cubano Aldo Méndez, un narrador de raza nominado a los Grammy cuyas historias huelen a su tierra natal de Meneses, compartirá cartel con los madrileños en Campolongo.

El sábado 13 será el día de los grandes hitos. Por la tarde, la Casa da Luz abrirá sus puertas al humor de raíz isleña de Valter Peres. Y al caer la noche, a las nueve, llegará el momento más esperado y misterioso del festival: el Vieiro de Historias. Este año, el tradicional paseo nocturno por los secretos de Pontevedra partirá de la sede municipal de Michelena 30.

Se organizarán cuatro turnos de 50 personas para recorrer itinerarios que la organización prefiere no desvelar. Las invitaciones, gratuitas, deberán retirarse previamente en la sede del Concello, accediendo por el portalón de madera gris de la calle Michelena.

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El broche de oro se colocará el domingo 14 de junio en un escenario inédito hasta la fecha: los salones del Liceo Casino, donde a la una del mediodía Aldo Méndez ofrecerá la última de las funciones. La clausura definitiva del certamen se trasladará por la tarde al salón de actos del Pazo da Cultura, completando una semana donde Pontevedra, simplemente, se sentará a escuchar.