Detenido en Pontevedra con cocaína, heroína y metadona tras ser sorprendido vendiendo una dosis

Un hombre de 57 años fue detenido en Pontevedra por un presunto delito de tráfico de drogas tras ser sorprendido por la Policía Local cuando, supuestamente, vendía una dosis de cocaína en la calle Fonte do Corvo. La actuación se produjo en la tarde del jueves 28 de mayo dentro de un dispositivo especial de vigilancia contra el menudeo de estupefacientes en esta zona de la ciudad.

El operativo se había activado después de las numerosas quejas trasladadas por vecinos del entorno, que alertaban de movimientos sospechosos en la calle y sus inmediaciones. Durante varios días, los agentes realizaron labores de seguimiento y constataron una elevada afluencia de personas conocidas por su policonsumo, a algunas de las cuales ya se les habían intervenido pequeñas cantidades de diferentes sustancias.

La detención se produjo cuando uno de los policías que participaba en el dispositivo observó «in fraganti» un intercambio entre dos personas. La sustancia intervenida resultó ser cocaína, por lo que los agentes procedieron de inmediato al arresto del presunto vendedor y a la incautación tanto de la droga como del dinero vinculado a la transacción.

En un registro posterior, la Policía Local de Pontevedra intervino al detenido nueve envoltorios adicionales de cocaína, similares al que acababa de ser vendido, además de 61 euros en moneda fraccionada, una dosis de heroína, 14 pastillas de metadona y diversos útiles empleados para la elaboración de dosis y el consumo de estas sustancias.

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El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial junto con todo el material intervenido. Desde la Policía Local se destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de actuaciones y se subrayó que la ayuda vecinal resulta «fundamental» para obtener resultados en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala.