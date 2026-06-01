Arranca la Selectividad con miles de pontevedreses en busca de su sueño

Llegó el día. Después de miles de veces en que fueron pronunciadas «PAU», «Selectividad», «ABAU» o «Selectivo» en los centros educativos de toda Galicia, llegó el día. Miles de jóvenes de 2º de Bachillerato inician esta mañana la prueba que les determinará si son aptos para entrar en el grado universitario que quieren o no. No fue un camino nada sencillo. Muy atrás, producto de esa vorágine de alta intensidad y esfuerzo maratoniano, queda el mes de septiembre, en que muchos jóvenes miraban con verdadero terror a la Prueba de Acceso a la Universidad. Esta mañana, y hasta el mediodía del jueves, si no hay nada extraordinario que lo cambie, se mirarán de tú a tú a los ojos y demostrarán todas las horas de dedicación y estudio de estos últimos nueve meses. Las bibliotecas se abarrotaban ayer con los últimos detalles, aunque los propios estudiantes tienen claro que la recta final es para repasar y refrescar conceptos, no para aprender más contenidos.

Los últimos detalles antes de la prueba. / Gustavo Santos

La ciudad de Pontevedra cuenta con cuatro comisiones delegadas para la realización de la PAU, distribuidas en distintos espacios del campus y de la propia ciudad. La CD 24 tendrá su sede en la Facultade de Comunicación, en el campus de A Xunqueira, y acogerá al alumnado del A Xunqueira II, A Basella, Gonzalo Torrente Ballester, Chano Piñeiro, Luís Seoane, Poio y Ponte Caldelas, además de los centros Sagrado Corazón de Jesús, Los Sauces y SEK-Atlántico. La CD 25 estará situada en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte y reunirá a estudiantes de los IES Valle-Inclán, Ramón Cabanillas, Illa de Tambo, Castro Alobre, Vilalonga, Johan Carballeira y Soutomaior. Por su parte, la CD 26 se ubicará en la Escola de Enxeñaría Forestal y recibirá al alumnado de los IES Sánchez Cantón, A Xunqueira I, O Carril, Monte da Vila y Frei Martín Sarmiento, junto con el CPR San Narciso, los CIFP Montecelo, A Xunqueira y Carlos Oroza, el CFEA de Lourizán y el Instituto Galego de Formación en Acuicultura. Finalmente, la CD 37 tendrá como sede la EPAPU Río Lérez, en la avenida de Bos Aires, y concentrará a los estudiantes de los IES Plurilingüe Aquis Celenis, Chan do Monte y Francisco Asorey, así como de la propia EPAPU Río Lérez y de la EPAPU Nelson Mandela.

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Los últimos detalles antes de la prueba. / Gustavo Santos

La convocatoria ordinaria de la PAU 2026 arranca hoy en Pontevedra con la presentación del alumnado a las 9.00 horas y el primer examen, Lengua Castellana y Literatura II, entre las 10.00 y las 11.30 horas. La mañana continúa, de 12.00 a 13.30 horas, con las pruebas de Historia de España e Historia de la Filosofía. Por la tarde, de 16.00 a 17.30 horas, se celebran los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos, mientras que de 18.00 a 19.30 horas es el turno de Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza. La actividad continúa mañana miércoles con Primera Lengua Extranjera, Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos, Coro y Técnica Vocal II, Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática. La convocatoria concluye el jueves con Lengua Gallega y Literatura II y, a continuación, Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales.