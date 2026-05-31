La Xuntanza en O Castrove destaca un «proyecto de futuro» para Poio

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, destacó este domingo en la Xuntanza Popular del monte Castrove el plan de estabilidad con el que ahora cuenta el Concello de Poio y agradeció el trabajo de su alcalde, Ángel Moldes, y de su equipo de gobierno.

«El PP es el mejor plan, pero también tenemos el mejor plan para Poio. Un plan de estabilidad para el Concello, un plan que garantiza que lo prometido se cumple, que los únicos socios del Gobierno son los vecinos, y un plan de renovación tras 28 años con los mismos rostros al frente del gobierno municipal», señaló Luis López.

En la «xuntanza» se citaron familias enteras. | G. SANTOS

Además del presidente provincial, participaron en el encuentro el alcalde de Poio, Ángel Moldes; la secretaria provincial del PP de Pontevedra, Luisa Piñeiro, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez. El encuentro reunió a alrededor de un millar de personas.

Durante su intervención, Luis López felicitó al alcalde de Poio y subrayó que el «espíritu de Castrove», entendido como el espíritu de la unidad, fue clave para que volviese a la alcaldía «un proyecto fuerte y de futuro para este concello».

Por ello, se mostró convencido de que «Poio le va a otorgar otra mayoría absoluta de aquí a un año», tras poner fin «a tres décadas de monólogo nacionalista». Destacó, asimismo, que ha sabido gobernar «para los que le votaron y para los que no».

El encuentro volvió a reunir a cientos de personas. | G. SANTOS

Por su parte, el alcalde y presidente del PP de Poio, Ángel Moldes, puso en valor el trabajo que está desarrollando el gobierno local para impulsar el crecimiento del municipio. «Poio está en su mejor momento. Estamos ejecutando proyectos transformadores en todas las parroquias, dando respuesta a demandas históricas de la vecindad, sin descuidar la atención de calidad ni la prestación de los servicios básicos del día a día», destacó.

Aseguró que «Poio es hoy un concello vivo, atractivo y con futuro, que vuelve a despertar orgullo entre los vecinos», y explicó que la clave está en mantener «la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día».

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«Tenemos un proyecto claro para Poio y trabajamos en equipo, unidos, centrados en buscar soluciones y en atender las necesidades que nos traslada nuestra vecindad», concluyó el alcalde.