Tráfico
Silgar afronta tres días de restricciones por trabajos de asfaltado y pintado
Los trabajos arrancan el martes y obligarán a vaciar de vehículos la zona desde mañana a las 15.00 horas
H.D.
Tres calles del entorno de Silgar quedarán afectadas durante tres días por trabajos de asfaltado y pintado en Sanxenxo. Las obras arrancan el martes y se prolongarán hasta este jueves en las calles Luis Vidal Rocha, Castelao y Ramón Cabanillas, una zona de tránsito habitual tanto para residentes como para vehículos de servicio.
La actuación obligará a que las vías incluidas en el ámbito de obra estén libres de coches desde las 15.00 horas de mañana hasta que finalicen los trabajos. Durante ese periodo quedará prohibida la entrada y salida de los garajes afectados, así como el acceso al aparcamiento de Fonte de Ramos. Las calles contiguas mantendrán el sentido de circulación actual mientras duren las obras, aunque las entradas, salidas y zonas de paso provisional estarán señalizadas.
La parada de taxis situada en la calle Luis Vidal Rocha se trasladará temporalmente al Paseo de Silgar, en una zona habilitada para este servicio mientras se ejecuta la intervención.
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