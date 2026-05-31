Sanxenxo renovará el saneamiento de Nanín y Carabuxeira para mejorar la calidad del agua

La calidad del agua en las playas de Nanín y Carabuxeira, en Sanxenxo, volverá a ponerse bajo vigilancia técnica con una nueva batería de obras sobre la red de saneamiento y drenaje. Las actuaciones previstas supondrán una inversión de 104.196 euros y se centrarán en aquellos puntos donde se han detectado conducciones envejecidas, pérdidas de estanqueidad, infiltraciones o acumulación de restos que pueden alterar el correcto funcionamiento del sistema y, por extensión, afectar a las aguas de baño.

El objetivo principal es reducir el riesgo de fugas, retornos y aportes no deseados a la red, especialmente en zonas próximas a cauces o con infraestructuras antiguas de hormigón. La intervención llega después de otras mejoras ejecutadas en años anteriores, que ya permitieron apreciar una evolución positiva en la calidad del agua, aunque no suficiente para dar por resuelto el problema.

En Nanín, los trabajos se concentrarán en tres puntos concretos de la red. El primero se sitúa en el cruce de la PO-308, donde está prevista la sustitución de un tramo de 60 metros de conducción de saneamiento. La tubería actual, construida en hormigón, será reemplazada por una nueva canalización de PVC, un material con mejores prestaciones hidráulicas y mayor estanqueidad. La actuación busca corregir el perfil de la conducción y garantizar un funcionamiento más estable, reduciendo así el riesgo de fugas o retornos en el sistema.

La segunda intervención en esta zona afectará al colector de aguas residuales que discurre paralelo al cauce del río Nanín. Se renovarán 180 metros de una conducción también ejecutada en hormigón y que presenta signos evidentes de deterioro. Este tramo resulta especialmente sensible por su proximidad al cauce, donde se han detectado infiltraciones y pérdidas de estanqueidad. La renovación permitirá reforzar la seguridad de la red y evitar posibles afecciones al entorno.

El tercer punto de actuación en Nanín se localiza en Seixalvo. En este caso, se sustituirán 30 metros de colector de hormigón en un tramo que atraviesa la carretera. Aunque se trata de una intervención de menor longitud, forma parte de la estrategia de corrección de elementos deteriorados dentro del sistema de saneamiento vinculado al área de influencia de la playa.

En Carabuxeira, las obras se orientarán igualmente a eliminar filtraciones, renovar elementos dañados y mejorar la capacidad hidráulica de la red. Una de las actuaciones previstas será la limpieza integral del colector interior del Edificio Florida, donde se ha detectado la presencia de restos, sedimentos y fangos. Estos materiales dificultan el correcto funcionamiento de la infraestructura y pueden provocar obstrucciones o deficiencias en el transporte de las aguas.

Además, se renovarán 80 metros de canalización de aguas pluviales de hormigón, que serán sustituidos por una nueva tubería de PVC de 500 milímetros de diámetro. Con este cambio se busca mejorar la estanqueidad y la durabilidad del tramo, además de evitar deformaciones y reducir la infiltración de agua procedente del terreno. La renovación también permitirá un transporte más adecuado de las aguas pluviales y disminuirá el riesgo de retornos o aportes no deseados al sistema.

La tercera actuación prevista en Carabuxeira se desarrollará en la Rúa Camiño Vello, donde se sustituirán 60 metros de colector de aguas residuales actualmente ejecutado en hormigón. Como en el resto de puntos, la intervención pretende modernizar la red y reforzar su estanqueidad para evitar que las deficiencias de las conducciones acaben repercutiendo en el estado del agua de baño.

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Con este paquete de obras, Sanxenxo pretende consolidar la mejora ambiental de dos arenales especialmente sensibles y avanzar en la corrección de problemas que, aunque localizados, pueden tener impacto directo sobre la calidad del agua en Nanín y Carabuxeira.