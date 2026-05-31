Galardones solidarios
Los Premios Gastroculturales reconocen a ocho referentes de Pontevedra
Organizados por la asociación Turoqua, recaudaron fondos para el Banco de Alimentos
La primera edición de los Premios Gastroculturales de Pontevedra reunió a cerca de 250 personas en el Liceo Casino en una gala solidaria a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Pontevedra.
Los galardones, organizados por la Sociedade Gastronómica e Cultural de Pontevedra-Turoqua, distinguieron a ocho referentes de la vida cultural y gastronómica de la ciudad y su entorno. Entre ellos figura el director de cine pontevedrés Varo López Redondo, recientemente distinguido en el Festival de Málaga por su cortometraje "Lago Silente", así como Marta González, impulsora de establecimientos como La Gramola o PintxoViño, que contribuyen a dinamizar la vida social y cultural de la ciudad con una apuesta decidida por la música en directo.
También fue reconocida la Librería Cronopios, por su labor continuada en el fomento de la lectura y su papel como espacio dinamizador de la cultura local. En esa misma línea, el club de lectura “Se buscan mujeres valientes”, organizado por Librería Seijas en colaboración con Pub La Verbena, fue premiado por crear espacios abiertos de diálogo, reflexión y acercamiento a la literatura.
En el ámbito gastronómico, la Feria Etiqueta Negra recibió el reconocimiento por su innovación y por la puesta en valor del producto, reuniendo cada año más de un centenar de propuestas. El puesto Mariscos Cachada, del Mercado de Abastos, fue galardonado por defender el producto gallego de calidad y preservar un oficio tradicional.
La nómina de premiados se completa con el Bar Estrella, reconocido en su 50 aniversario como símbolo de la hostelería tradicional y punto de encuentro de generaciones de pontevedreses, y con É Restaurante, distinguido por su enfoque innovador y por una propuesta que fusiona concepto arquitectónico y excelencia gastronómica.
La organización destacó el éxito de una cita que nace con vocación de continuidad para reconocer el talento, la creatividad y el compromiso de quienes contribuyen a dinamizar Pontevedra.
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