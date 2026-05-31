Pontevedra camina por la donación de órganos

La primera edición de la marcha solidaria «Pasos de Gratitud», organizada por la Asociación Galega de Deportistas Trasplantados e en Diálise, Detradi, dejó este domingo en Pontevedra una valoración muy positiva por parte de la asociación. Su presidente, Carlos Sánchez, destacó el ambiente vivido durante una jornada que, pese a ser la primera convocatoria, logró reunir a unas 75 personas inscritas en torno a un mismo mensaje: agradecer a los donantes de órganos, tejidos y células, y a sus familias, el gesto que permite salvar y mejorar vidas.

«Estoy contento porque, aunque éramos poquitos, creo que ha estado bien. Para ser la primera vez, está muy bien», señaló Sánchez a FARO tras la marcha. La cita, no competitiva, inclusiva y accesible, tuvo un recorrido de seis kilómetros entre el Hospital Provincial de Pontevedra y el Hospital Montecelo, con salida y llegada junto al Monumento a los Donantes.

Participaron miembros de Detradi, personas trasplantadas y familiares. / GUSTAVO SANTOS

La jornada combinó deporte, memoria y sensibilización. En el Hospital Provincial se realizó una ofrenda floral en recuerdo de los donantes y sus familias, mientras que el recorrido permitió visibilizar la importancia de la donación bajo el lema «Unidos por la Vida. Gracias donantes y familias». Ante el Hospital Montecelo se leyó un manifiesto.

Entre los participantes estuvieron personas trasplantadas, familiares y miembros de Detradi Galicia. Uno de los gestos más simbólicos lo protagonizó Santi Chao, vocal de la asociación y vecino de Viveiro, trasplantado desde hace 24 años, que acudió a Pontevedra en bicicleta desde su localidad. Para Sánchez, ejemplos como el suyo demuestran la fuerza del deporte y de la donación. «Está como una máquina», comentó sobre uno de los miembros de la entidad con más años de vida tras el trasplante.

Lectura dle manifiesto en la rotonda del Hospital Montecelo. / Gustavo Santos

Detradi Galicia quiere que esta marcha no sea una cita aislada. La intención de la asociación es institucionalizarla cada año el último domingo de mayo, coincidiendo con los días previos al Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que se celebra el primer miércoles de junio, es decir, este año será el día 3.

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Carlos Sánchez quiere trasladar también un mensaje directo a las familias que, en un momento de dolor, deben afrontar una decisión difícil: «Que se pongan en la situación de los demás, que piensen que, lamentablemente, su ser querido ya no está y que esos órganos pueden salvar y mejorar la vida de muchas personas».