Una fiesta reabre el Xardín Botánico y la Carballeira de Caldas a los vecinos

Los vecinos de Caldas pudieron visitar ayer por fin el Xardín Botánico y la Carballeira con una jornada festiva que incluyó visitas guiadas, actividades informativas, propuestas familiares, música en directo y la primera sesión nocturna de «videomapping» en el Paseo dos Plátanos.

Tras la inauguración institucional celebrada la jornada anterior, el Concello abrió el renovado espacio a vecinos y visitantes para mostrar las actuaciones desarrolladas en los últimos meses dentro del proyecto «Museo Aberto 24/7». La iniciativa contó con un presupuesto de 1.452.000 euros y fue financiada con fondos NextGeneration EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la Secretaría de Estado de Turismo.

Se ofrecieron numerosas actividades para el público familiar. | FDV

Durante la mañana, una carpa instalada en el paseo de Román López, junto a la entrada del Botánico, ofreció información sobre las obras realizadas en el jardín y en la carballeira. Las visitas guiadas, las charlas informativas y una gincana infantil estuvieron entre las actividades más concurridas.

Por la tarde, la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis actuó en el renovado palco del Paseo dos Choróns. La jornada concluyó con el estreno del «videomapping» nocturno, una propuesta audiovisual que combina luz, arbolado y espacio público.

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El proyecto incluyó la rehabilitación integral del parque, la retirada de especies invasoras, la plantación de 74 nuevos robles, la renovación de mobiliario urbano y la instalación de puntos informativos con códigos QR.