Dulce despedida,imborrable recuerdo

Todo en la vida tiene un final. Ese mundo por descubrir del viernes por la mañana terminó en la tarde de ayer tras cientos de rutinas que encogieron los corazones de todos los asistentes a los tres días de competición. Se terminó, es verdad, pero con ello empieza el recuerdo. El espectáculo vivido abandona la actualidad para perdurar en la atemporalidad. Con un balance de nueve podios de diez posibles y un público cautivado, es difícil pensar que algún implicado, desde las nadadoras hasta el público, pasando por los cuerpos técnicos o la organización del evento, olvide la Copa del Mundo de Natación Artística de Pontevedra.

La primera entrega de la mañana, la final de dúo técnico femenino, contó con la participación de dos parejas españolas y, por primera vez en los tres días de torneo, no hubo representantes nacionales en el podio. Las primeras en competir de toda la serie fueron la pontevedresa Daniela Suárez y Naia Álvarez, que realizaron una rutina calificada con 265.8242 puntos (34.5 de dificultad, 108.85 de impresión artística y 156.9742 de ejecución) que las hizo estar en el cajón más alto del podio hasta la recta final, pero que acabarían cayendo al quinto puesto por mérito del resto de rivales. Lilou Lluis e Iris Tió, la otra dupla española, saltaron al agua como últimas de la serie. 277.7924 puntos recibieron por su rutina (17.1 de dificultad, 128.7 de impresión artística y 149.0924 de ejecución). Para sorpresa de todos los presentes, lo que demuestra el impresionante trabajo que llevaba realizando toda la selección en la Copa del Mundo, no lograron alcanzar la medalla de bronce por poco más de cuatro puntos. Así, las francesas Laelys Alavez y Romane Lunel se colgaron la medalla de oro (291.1 puntos); las estadounidenses y medallistas olímpicas en París 2024, Anita Álvarez y Jaime Czarkowski, se llevaron la plata (290.5816 puntos); y las mexicanas María Fernanda Arellano y Joana Jiménez recibieron el bronce (281.7926 puntos).

La prueba con la que cerró la mañana fue la celebración de la final de dúo libre mixto, la cual no contó con ningún representante de la selección española; siendo la única prueba en que España no se presentó de las once totales de la Copa del Mundo de Pontevedra. La pareja británica conformada por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin se llevó el primer puesto con una rutina valorada por 259.5159 puntos (52.05 de dificultad, 149.9 de impresión artística y 109.6159 de ejecución). A sus lados en el podio se encontraron Filippo Pelati y Lucrezia Ruggiero, dueto italiano que sumó 249.4276 puntos con su rutina, y Emily Minante y Gustavo Sánchez, dupla colombiana que alcanzó el bronce con una puntuación de 230.6283.

Quedaba el plato fuerte de la Copa del Mundo, el motivo que había hecho agotarse las entradas online en cuestión de dos minutos: la final de equipo acrobático. España presentó a dos equipos. El formado por Naia Álvarez, Jordi Cáceres, Rocío Calle, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Carla Lorenzo, Alisa Ozhogina y Daniela Suárez fue el segundo equipo en competir y selló un octavo puesto con 172.0064 puntos (16.587 de dificultad, 89.95 de impresión artística y 82.0564 de ejecución).

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Cristina Arambula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluis, Paula Ramírez, Sara Saldaña e Iris Tió formaron el segundo combinado nacional para la cita. Estrenaban una nueva rutina al son del tema de Rosalía titulado Berghain y menuda forma de poner el cierre a la Copa del Mundo de Pontevedra. 215.9351 puntos desglosados en 21.224 de dificultad, 98.5 de impresión artística y 117.4351 de ejecución que hicieron que España conquistase una nueva medalla en la Copa del Mundo. Solo en una de las diez pruebas en que se presentó el combinado nacional no consiguieron la plata o el oro. Una marca memorable y a la altura de ningún otro de los veintiocho países que compitieron. La medalla de oro se la llevó Canadá por la mínima, poco más de un punto sobre las españolas, con una rutina calificada con 217.2892 puntos. El podio lo completó Grecia, que con sus 203.9249 puntos se llevó el bronce.