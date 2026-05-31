Comienza la inspección de franjas secundarias sin limpiar con una comarca en riesgo moderado de incendios

El tiempo corre en contra de los propietarios particulares y comunidades de montes que no hayan procedido a limpiar las franjas secundarias situadas en los 50 metros más próximos a las casas. Este domingo expiró el plazo legal para proceder a los desbroces y mantener esos terrenos listos, por lo que desde este lunes, 1 de junio, las administraciones activarán los mecanismos de control e inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica.

Y en vista de las condiciones meteorológicas de los últimos días, en los que se han superado los 30 grados centígrados de temperatura, incluso en algunas jornadas con viento, se hace más necesario que nunca cumplir a raja tabla esta norma.

Basta con consultar el «Índice de risco diario de incendio forestal», que la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia actualiza cada jornada en su página web, para entender esta urgencia. Según esta forma de medida, que indica en qué punto se encuentra cada municipio de Galicia respecto al riesgo de sufrir un fuego en sus montes, la comarca de Pontevedra este domingo estaba en su mayoría en «riesgo alto», solamente había tres municipios en un riesgo menor, el «moderado»: Cuntis, Campo Lameiro y Moraña.

Mejora el índice de riesgo

Para este lunes, la predicción, que puede ser actualizada a lo largo del día, es mejor, ya que once de los concellos que componen la comarca de Pontevedra están en «riesgo moderado» y solamente tres en «alto»: A Lama, Ponte Caldelas y Sanxenxo.

Para calcular este índice de riesgo de incendio, la Consellería do Medio Rural combina factores acumulados y condiciones meteorológicas del momento. Tiene en cuenta la sequía, el estado de la vegetación, la temperatura, la humedad, el viento y la lluvia acumulada.

Con esos datos, procedentes de MeteoGalicia, estaciones meteorológicas y radar, se elaboran mapas de riesgo con una resolución de 200 metros. Después, para cada concello, se toma un valor representativo y se clasifica el riesgo como bajo, moderado, alto, muy alto o extremo. El índice no mide solo el calor del día, sino la facilidad con la que puede prender el monte y la rapidez de propagación.

Mejor precio con Seaga

Hay que recordar que el Concello de Pontevedra se ha adherido este año por primera vez al convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias.

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Según este, los propietarios podrán acogerse a la limpieza de estas franjas a través de Seaga a un coste inferior al que supondría contratar los trabajos por su cuenta. El precio fijado será de 420 euros por hectárea, equivalente a 0,042 euros por metro cuadrado.