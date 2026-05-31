Campolongo llenó de bicicletas Pontevedra en la XXI Pedalada por una movilidad sostenible

Las bicicletas volvieron a ocupar esta mañana las calles de Pontevedra en una nueva edición de la Pedalada de Campolongo, una marcha ciclista familiar que promovió el uso de medios de transporte ecológicos y la necesidad de avanzar hacia una movilidad más sostenible. La cita, organizada por la ANPA San Xosé del CEP Campolongo, alcanzó este año su XXI edición y se celebró con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

La marcha salió a las 12.00 horas desde el colegio de Campolongo, que también fue el punto de llegada tras un recorrido urbano por algunas de las principales calles del centro de la ciudad lerezana. El pelotón partió de la rúa Xeral Rubín y continuó por la avenida Augusto García Sánchez, Eduardo Pondal, Uxío Novoneira, Cobián Areal y Benito Corbal antes de llegar alcorazón de Pontevedra, en la Praza da Peregrina.

No todo fueron bicicletas, muchos también se atrevieron con los patinetes. / Gustavo Santos / FDV

Desde allí, los participantes siguieron por Michelena, Praza de España, Echegaray, Paseo de Colón, San Roque, Corpo Santo, Palamios y la avenida Raíña Victoria, para regresar de nuevo al entorno de Campolongo por Augusto García Sánchez y Xeral Rubín y cerrar así un recorrido breve, pero lleno de entusiasmo para los más pequeños que disfrutaron como nunca con un día que acompañó meteorológicamente en todo momento.

La actividad se desarrolló como una jornada abierta de convivencia, con especial protagonismo de escolares, familias y vecinos. La Pedalada reunió a participantes de distintas edades, con bicicletas, cascos y patinetes, en un ambiente festivo y reivindicativo. La organización quiso que la marcha sirviese también para recordar que los desplazamientos cotidianos pueden hacerse de forma más saludable y respetuosa con el entorno en este día señalado.

La iniciativa reunió a público de todas las edades. / Gustavo Santos / FDV

Desde la ANPA San Xosé subrayaron que el objetivo de la iniciativa es «concienciar a la ciudadanía del uso de medios de transporte ecológicos en el día a día» y reforzar una actividad que ya se ha consolidado en el calendario escolar y vecinal de los residentes en Pontevedra.

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La Pedalada de Campolongo nació como una propuesta vinculada al Día Mundial del Medio Ambiente y, dos décadas después, mantiene ese carácter comunitario. Más allá del recorrido, la jornada volvió a visibilizar la bicicleta y los patinetes como una alternativa real para moverse por la ciudad y a reforzar la educación ambiental desde la infancia.