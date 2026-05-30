El tabaquismo hoy: vapeadores, bolsas de nicotina y primeros síntomas a los 45

El tabaco ya no se consume únicamente en forma de cigarrillo. Vapeadores, tabaco sin combustión, pipas de agua o pequeñas bolsas de nicotina de absorción oral forman parte de un nuevo escenario que preocupa a los profesionales sanitarios. Así lo advierte Guadalupe González Valladares, neumóloga del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés y responsable de la consulta de deshabituación tabáquica del Hospital Montecelo, donde ayer se celebró una jornada institucional con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

Este año, la Organización Mundial de la Salud, OMS, lanza su mensaje sobre los riesgos de este hábito de consumo bajo el lema «Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina». Para la especialista, este mensaje responde a una realidad actual: la población tiene cada vez más asumido que el cigarrillo tradicional es perjudicial, pero no ocurre lo mismo con las nuevas formas de consumo de nicotina.

«Con el cigarrillo tradicional las campañas y las leyes han hecho que la sociedad sepa que es perjudicial», explica González Valladares en una conversación con FARO, a la vez que advierte de que están apareciendo productos que se perciben erróneamente como menos dañinos. Entre ellos cita los cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores; el tabaco sin combustión; las pipas de agua y las bolsas de nicotina, un formato todavía poco conocido por la población adulta y muy novedoso.

Estas bolsas son pequeños dispositivos que se colocan en la boca y liberan nicotina a través de la mucosa oral. Su tamaño reducido, la variedad de sabores y olores y la posibilidad de utilizarlas sin llamar la atención las convierten, según la neumóloga, en un producto especialmente atractivo para adolescentes. «Un adolescente puede tener una bolsita de nicotina en clase sin que apenas se note», advierte.

La especialista relaciona esta diversificación con la estrategia de la industria tabaquera ante el descenso del consumo de cigarrillo convencional.

«El consumo de cigarrillo tradicional está descendiendo, y las empresas han diversificado sus productos buscando sobre todo a la población joven como nuevos consumidores», señala.

Participantes en la jornada celebrada por el Día Mundial sin Tabaco en Montecelo. / FdV

La edad es uno de los factores clave en el análisis del tabaquismo actual. Según González Valladares, el mayor consumo se concentra hasta los 45 años, tanto en el caso del cigarrillo tradicional como, especialmente, en el de los cigarrillos electrónicos. A partir de esa edad, explica, empieza a producirse con más frecuencia una toma de conciencia relacionada con la aparición de los primeros problemas clínicos.

«Empiezan los primeros achaques», resume. Entre ellos cita la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), las agudizaciones de asma, los primeros diagnósticos de cáncer de pulmón, la cardiopatía isquémica, los infartos, las anginas, los ictus, los problemas de circulación arterial, la hipertensión o la suma de otros factores de riesgo como el colesterol.

Hay que destacar que el problema no se limita al humo. Aunque el cigarrillo tradicional se asocia de forma inmediata a la combustión y al daño pulmonar, otros productos sin humo también generan dependencia y pueden causar enfermedades. «La dependencia la genera la nicotina», recuerda.

En el caso de los productos de absorción oral, como las bolsas de nicotina o el tabaco de mascar, advierte de su relación con enfermedades de la cavidad oral, como el cáncer de boca. En cuanto a los vapeadores, insiste en que tampoco son inocuos: pueden contener metales pesados y sustancias como plomo, níquel, estaño, acetaldehído o formaldehído, además de numerosos aditivos.

«Es importante transmitir que no son productos inocuos, que pueden producir patologías y que provocan adicción», insiste.

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El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés aborda el tabaquismo desde la consulta de deshabituación tabáquica y desde un plan integral que incluye la atención a población general, pacientes ingresados y trabajadores de los tres hospitales. El objetivo, señala la neumóloga, es prevenir, tratar y reducir la prevalencia del tabaquismo.