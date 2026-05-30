La renta disponible por vecino en la comarca de Pontevedra crece un 80% en dos décadas

La renta disponible bruta por habitante en la comarca de Pontevedra pasó de 9.141 euros en 2003 a 16.578 euros en 2023. El incremento medio fue de 7.437 euros por vecino, lo que equivale a una subida del 81,4% en dos décadas.

Según el último informe «Renda municipal dos fogares», hecho público por el Instituto Galego de Estatística, la evolución confirma una mejora generalizada en todos los concellos analizados. Hay que recordar que la renta disponible bruta es el dinero total que las personas tienen para gastar o ahorrar tras sumar todos sus ingresos y restar las obligaciones fiscales y cotizaciones. Es el indicador principal para medir el poder adquisitivo real y la capacidad de consumo.

De este modo, en 2023 (el año más reciente del que se aportan datos), Pontevedra, Poio y Sanxenxo se situaban como los municipios con mayor renta por habitante, mientras que A Lama, Cerdedo Cotobade y Moraña ocupaban las posiciones más bajas.

Pese al crecimiento registrado, la media comarcal continúa por debajo del conjunto de Galicia, ya que en 2023, la renta bruta media por habitante en el área de influencia de Pontevedra era 2.475 euros más baja que los 19.053 euros de la media gallega.

La capital, a la cabeza

Pontevedra es el concello con mayor renta por habitante de la comarca. En 2023 alcanzó los 20.795 euros, frente a los 12.373 euros de 2003. La subida fue de 8.422 euros, equivalente a un crecimiento del 68,1%.

Aunque su incremento porcentual es el más bajo de la comarca, Pontevedra partía ya de la cifra más elevada en 2003. Dos décadas después mantiene esa posición y supera tanto la media comarcal como la gallega.

Poio ocupa el segundo lugar, con 19.998 euros por habitante en 2023. En 2003 registraba 11.718 euros, por lo que el aumento fue de 8.280 euros, un 70,7% más. La evolución de este municipio lo mantiene entre los de renta más alta del entorno pontevedrés y también por encima del promedio gallego.

Por su parte, Sanxenxo figura en tercera posición, con 18.522 euros por habitante en 2023. El municipio partía de 10.573 euros en 2003 y suma en veinte años 7.949 euros más, con un crecimiento del 75,2%. Aunque queda por debajo de Pontevedra y Poio, se mantiene claramente por encima de la media de la comarca.

El caso concreto de Marín

Un caso diferente es el de Marín, otro de los tres grandes concellos de la comarca sin contar al capitalino, ya que presenta una evolución más moderada en términos relativos. Su renta bruta por habitante pasó de 9.278 euros en 2003 a 16.185 euros en 2023. El incremento fue de 6.907 euros, un 74,4%.

De este modo, se sitúa ligeramente por debajo de la media de los catorce concellos, con 393 euros menos. Obviamente, a la vista de estas cifras, también queda muy por debajo de Pontevedra, Poio y Sanxenxo, que superan con creces la media comarcal.

Variación porcentual

Si se tiene en cuenta el análisis porcentual, este muestra que los mayores incrementos se produjeron en concellos que en 2003 tenían niveles de renta más reducidos. Por ejemplo, O Campo Lameiro fue el municipio con mayor crecimiento relativo, al pasar de 7.547 euros a 16.287 euros, lo que supone una subida del 115,8%.

También destacan Ponte Caldelas, con un aumento del 104,6%, y Portas, con un 96,6%. En ambos casos, la renta prácticamente se duplicó en veinte años.

Barro también registra una evolución destacada. Su renta pasó de 9.375 euros a 17.663 euros, con un incremento del 88,4%. En 2023 se sitúa como el cuarto municipio con mayor renta por habitante de la comarca, solo por detrás de Pontevedra, Poio y Sanxenxo.

A Lama, de última

A Lama continúa siendo el concello con menor renta bruta por habitante entre los analizados. En 2023 alcanzó los 11.505 euros, frente a los 6.387 euros de dos décadas atrás. Aunque el crecimiento fue del 80,1%, la cifra final se mantiene alejada tanto de la media comarcal como de la gallega.

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Cerdedo Cotobade y Moraña también se sitúan en la parte baja de la tabla. Cerdedo-Cotobade registró en 2023 una renta de 14.904 euros, mientras que Moraña alcanzó los 14.981 euros. En ambos casos, la evolución es positiva, pero insuficiente para aproximarse a los municipios con mayor renta.