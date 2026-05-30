El precio medio de la vivienda en Pontevedra rebasa ya los 2.000 €/m2 al subir un 23% en un año

En pleno esfuerzo autonómico por poner en el mercado viviendas públicas y protegidas a precio asequible, el mercado inmobiliario apunta justo a todo lo contrario. Los datos recién publicados por el Ministerio de Vivienda referidos al primer trimestre de este año revelan que 2026 arrancó en la ciudad con los precios más disparados aún. De este modo, el valor medio se sitúa en este periodo en 2.084 euros por metro cuadrado, la cifra más alta de la serie histórica, que comienza en 2005.

Es la primera vez que Pontevedra supera la barrera de los dos mil euros, ya que el récord hasta ahora estaba fijado en los 1.957 euros de finales de 2007. En solo un año, el precio ha subido un 23%, ya que 2025 finalizó en 1.699 euros. Además, en apenas ocho años comprar ahora un piso a orillas del Lérez es el doble de caro.

De este modo, Pontevedra ha ido escalando progresivamente en el ránking de capitales de provincia con precios más altos. El ministerio ya la sitúa en el puesto 23, por delante de urbes como Córdoba, Oviedo, Burgos, Valladolid, Tarragona, Castellón, Murcia o Logroño, entre otras muchas.

En Galicia, es el quinto municipio de más de 25.000 habitantes con los precios más elevados. Con 2.084 euros por metro cuadrado, solo están por delante A Coruña (2.759), Santiago (2.365), Vigo (2.302), y Oleiros (2.108). Por su parte, Marín también ha experimentado un incremento muy notable, del 31% en solo un año, al pasar de los 1.079 €/m2 de hace un año a los 1.415 actuales. En Vilagarcía se llega a los 1.453 y se rozan los 1.750 en Cangas.

Esta subida de precios en la ciudad se registra de forma ininterrumpida desde 2017 y 2018, cuando cayó a sus índices más bajos, hasta apenas 1.050 euros por metro cuadrado de media, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La tasación más elevada hasta ahora se produjo en 2007 y 2008, justo antes de estallar la burbuja inmobiliaria, cuando se rondaban los 1.900 euros por metro cuadrado.

El estudio ministerial señala que en la comparativa provincial hay una acusada diferencia de precios entre las ciudades atlánticas y las dos del interior, ya que en la urbe de Lugo se llega a 1.360 euros por metro cuadrado y en Ourense son 1.602.

En todo caso, los precios que ofrece el ministerio corresponden a una valoración media en todo el municipio, ya que, en función de su ubicación, tamaño y características, las viviendas más exclusivas pueden superar los 4.000 euros por metro cuadrado.

Además, corresponden a la denominada vivienda libre, es decir, de iniciativa privada y sin ningún tipo de protección oficial, la mayor parte de las promociones en marcha en la ciudad. Y es que la vivienda protegida, aquellas promovidas con el apoyo o ayudas de la administración pública para garantizar un precio inferior al del mercado, son aún la asignatura pendiente. La Xunta tiene en marcha el proyecto de suelo residencial que promueve entre San Mauro, O Marco y A Parda, con más de 1.600 pisos protegidos.

Según los datos oficiales del Ministerio de la Vivienda, en los últimos diez años, desde 2016 hasta el cierre de 2025, en Pontevedra se vendieron oficialmente 6.830 pisos, pero tan solo 167 contaban con algún tipo de protección, es decir, una media de menos de 17 al año. En el caso de Sanxenxo, el otro municipio que junto con la capital concentran el 70% de las transacciones inmobiliarias en la comarca, el balance aún es más escaso. De las 3.356 viviendas adquiridas de forma oficial en la última década, solo once eran VPO, una media de una cada ejercicio.

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No obstante, la situación muestra síntomas de mejorar en los últimos meses, gracias en parte a una ampliación de las ayudas oficiales. Suelen ser cooperativas las que activan este tipo de inmuebles, con proyectos activos en áreas como Valdecorvos, Tafisa o A Parda. Y el plan de San Mauro, que ha movilizado a los propietarios por la escasa cuantía de las indemnizaciones anunciadas por sus hogares y terrenos, supondría un salto cualitativo. De las 2.040 viviendas previstas en esas veinte hectáreas, al menos 1.600 serían VPO, es decir, diez veces más de todas las vendidas en una década en la ciudad.