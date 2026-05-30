Cultura
O talento novo de Pontevedra brilla na gala 'Ben Veñas, Maio' 2026
O Pazo dá Cultura acolleu a entrega de quince premios a estudantes de institutos pontevedreses en fotografía, cómic, relato, poesía e música.
H.D.
O talento novo de Pontevedra foi recoñecido este sábado no Pazo dá Cultura. A gala Ben Veñas, Maio 2026 reuniu creación literaria, fotografía, banda deseñada e música nunha cita pensada para dar visibilidade ao traballo do alumnado de secundaria e bacharelato da cidade. En total, o certame repartiu quince premios entre estudantes de distintos institutos pontevedreses, en forma de vales para a compra de libros e material de papelería.
O salón de actos do Pazo dá Cultura de Pontevedra acolleu pola tarde a entrega de galardóns das diferentes modalidades do concurso, que este ano volveu recoñecer obras de fotografía, cómic, narración curta e poesía. A convocatoria está impulsada en colaboración cos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística dos centros de ensino secundario de Pontevedra, co galego como lingua de creación e punto de encontro.
A cita tivo tamén unha vertente musical coa celebración da I Mostra Musical Ben Veñas, Maio. Sobre o escenario actuaron Charly, nome artístico de Carlos Blanco, alumno do IES Sánchez Cantón, e o dúo Meigas, formado por Sara Martínez Filgueira e Julia Falcón Félix, do IES A Xunqueira 2. Ambas as propostas foron seleccionadas para esta primeira edición da mostra, que amplía o certame cara a outros formatos creativos.
A gala, de entrada libre, estivo presentada por Alicia Rivera e Elaia, alumnas de 4º de ESO do IES A Xunqueira 2. A entrega de premios correu a cargo do concelleiro de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez Xunqueira, e de representantes dos equipos de normalización dos centros participantes, entre eles Xoán Xosé Pérez Viéitez, do IES A Xunqueira 1; Lucía Novas Garrido, do IES Torrente Ballester, e Manuel Xiráldez Leal, do IES A Xunqueira 2, coordinador desta edición.
Os gañadores de Ben Veñas, Maio 2026
O xurado, reunido o pasado 25 de maio, estivo composto por Manuel Xiráldez Leal, Irene Santiago Martínez, do IES Frei Martín Sarmiento; Concepción Díaz Candán, do IES Sánchez Cantón, e Concepción Cochón Rodríguez, secretaria sen voto.
En fotografía, o primeiro premio foi para Daniela Santos Costa, do IES A Xunqueira 1. En banda deseñada foron recoñecidas Lucía Crespo Teijeiro, do IES Sánchez Cantón, por «Soños»; Sabela Sánchez Ortiz, do IES A Xunqueira 1, por «A biblioteca», e Miguel Ángel Uribe, tamén da Xunqueira 1.
En narración curta, os premios recaeron en Santiago Fernández López, do IES Torrente Ballester, por «Destecendo lanuxes mitos»; Hugo Mirón Ares, do IES Sánchez Cantón, por «Non momento non que virou»; Alicia Rivera Bonilla, do IES A Xunqueira 2, por «Ou porco para ou santo Martiño»; Noa Pousada Martínez, do IES A Xunqueira 1, por «Maruxa», e Bruno López Piñeiro, do IES A Xunqueira 2, por «Son parvo».
A poesía tamén tivo o seu espazo cos premios a Sofía Estévez Vázquez, do IES Torrente Ballester; Cecilia Casal García, do IES Sánchez Cantón, por «As fillas do naufraxio»; Xiao Fernández López, tamén do Sánchez Cantón, por «Soneto do mal amador», e Bruno López Piñeiro por «Miña filla».
