Preparativos
Marín se pone a punto para el verano con el desbroce de los viales y la limpieza de las playas
Se trabaja en acondicionar más de setenta kilómetros en la zona de costa y en el interior
Marín se prepara para comenzar el verano y estos días ha intensificado especialmente los trabajos de desbroce y acondicionamiento tanto en las zonas urbanas cómo en el rural. En este operativo se coordinan distintas líneas de actuación que permiten avanzar de manera simultánea en diferentes puntos del término municipal. Así, actualmente se ejecutan los trabajos contratados mediante tractor para el desbroce de vías municipales que conectan distintos núcleos de población, con un total de 60 kilómetros previstos, de los cuales ya se lleva completada aproximadamente la mitad.
Además, este año la Xunta, a través de Seaga, puso en marcha una nueva modalidad para la solicitud de maquinaria destinada a labores de desbroce. El Concello se adhirió a esta iniciativa y ya está operativo un tractor que actuará en cerca de 12 kilómetros en los laterales Variante y en los dos accesos al Lago Castiñeiras, tanto desde el Ecoparque como desde San Xulián.
Además, continúa también la labor de la brigada de operario de Juan XXIII en el tramo comprendido entre la Escuela Naval y Lapamán, incluyendo el Vial de Playas, los accesos y los núcleos atravesados por la PO-551. Paralelamente, el lunes se iniciará la puesta a punto específica de las playas, con el objetivo de reforzar su limpieza, acondicionamiento y mantenimiento para garantizar su uso en óptimas condiciones durante la temporada estival.
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