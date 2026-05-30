España repite pleno de podios con Iris Tió y Eneko Sánchez en estado divino

Se desconoce si Pontevedra tiene algo especial que cautiva a los nadadores de la selección española. Sea su complejo deportivo vestido de gala para la ocasión o el aliento innegociable de su público, lo que está claro es que A Boa Vila es un nuevo talismán para las seleccionadas de Andrea Fuentes. El pleno de medallas del viernes, por increíble que parezca, fue el primero vivido. Con el oro en dúo técnico femenino, la plata en solo libre masculino y el oro en la final de solo técnico femenino, España volvió a arrasar en la Copa del Mundo. Iris Tió y Eneko Sánchez, los grandes destacados del presente campeonato, volvieron a subirse al podio y siguen convirtiendo cualquier prueba que disputan en la antesala del metal al cuello.

La sesión mañanera del segundo día de competición, aún con la resaca emocional por el pleno de medallas de la selección española, no pudo comenzar mejor para los intereses de los anfitriones. Iris Tió, como si las dos preseas de ayer fuesen un simple entrante, y Lilou Lluis se colgaron el oro en la prueba de dúo técnico femenino. La consolidada pareja, últimas de su serie en competir, arrasaron con todas las rivales de la tabla y completaron una rutina calificada con 297.2209 puntos (60 de dificultad, 142.925 de impresión artística y 154.2959 de ejecución). Le acompañaron en el podio Laelys Alavez y Romane Lunel, dupla francesa que logró la plata con 276.1701 puntos, y María Fernanda Arellano e Itzimary González, dúo mexicano que consiguió el bronce con 276.0209 puntos. Daniela Suárez, nadadora del CN Galaico, firmó un meritorio noveno puesto junto a Naia Álvarez.

Al igual que su compañera, Eneko Sánchez, medallista por partida doble el viernes, aprovechó la primera oportunidad que tuvo para seguir sumando éxitos a su palmarés en esta Copa del Mundo. El jovencísimo nadador se llevó la medalla de plata en la final de solo libre masculino con una rutina que hizo estremecerse a todos los presentes. 233.8751 puntos recibió su ejercicio (53.35 de dificultad, 118.225 de impresión artística y 115.6501 de ejecución). Ranjuo Tomblin, el nadador artístico británico, se subió al cajón más alto del podio gracias a su rutina de 244.4588 puntos, mientras que el italiano Filippo Pelati se llevó el tercer puesto y, con ello, la medalla de bronce con 212.015 puntos.

Daniela Suárez y Naia Álvarez, durante su rutina conjunta. | GUSTAVO SANTOS

En una sesión vespertina con sensación de costumbre ya, España volvió a conquistar la medalla de oro mundial en la final de equipo técnico. El combinado conformado por Cristina Arambula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña completó una rutina excepcional que, además de provocar una ovación de dos minutos del público, sumó un total de 257.5013 puntos (63.282 de dificultad, 137.875 de impresión artística y 119.6263 de ejecución). La plata acabó en manos italianas tras una rutina con valor de 247.1988 puntos. Canadá se hizo con el bronce con 229.3679 puntos totales.

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No contenta con su tercera medalla de tres posibles, Iris Tió, con una rutina brillante y eléctrica, se colgó su cuarta presea en la final del solo técnico femenino. De nuevo, un oro para la nadadora artística catalana, que está cerca de tener que facturar otra maleta de mano de tantas condecoraciones que recibió entre el viernes y ayer. Su rutina, puntuada con 262.865 (32.8 de dificultad, 113.9 de impresión artística y 148.965 de ejecución), le hizo imponerse sobre Vasilina Khandoshka, deportista que compitió como equipo neutral, por 2.6267 puntos. Acompañando a la catalana y la bielorrusa en el podio se encontró Enrica Piccoli. La italiana completó una rutina calificada con 243.685 puntos. La participación española en la última prueba de la tarde se completó con el quinto puesto de Rocío Calle (241.5358 puntos) y el octavo lugar para Daniela Suárez. La pontevedresa, aclamada por el público, completó una rutina de 237.2617 puntos.