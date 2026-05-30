Daniela Suárez, ganadora sin necesidad de una medalla

Más de ocho horas duró el espectáculo que nadadores de veintinueve países brindaron a un público enfervorecido. Desde los más pequeños de la casa, emocionados y ojipláticos, hasta padres y abuelos, verdaderamente sorprendidos, todos abandonaron el recinto deportivo con la piel de gallina.

Si bien es cierto que el público tenía predilección por la selección española, la indiferencia y el silencio neutral jamás tuvieron su minuto de gloria. Respeto local con todos los competidores de todos los países, aunque los nombres que las gradas coreaban con especial ánimo fueron los de Daniela Suárez, Iris Tió y Eneko Sánchez.

Los dos nadadores catalanes elevaron la idea de excelencia que tenían los asistentes sobre ellos varios peldaños más. El viernes salían los presentes con caras de incredulidad ante las gestas obradas. Ayer, se mezclaba ese asombro con la fascinación y admiración más profundas. «Si es complicado hacer un pleno de podios un día, ¿cómo debe ser hacerlo dos días seguidos?», se cuestionaba una pequeña aficionada a la salida del evento deportivo.

Noticias relacionadas

No se vio reflejado en el medallero, es cierto, pero Daniela Suárez fue profeta en su tierra y fue ovacionada y vitoreada como si no existieran premios tangibles posibles que se le acercasen. Primero junto a Naia Álvarez en el dúo técnico femenino, que acabaron en noveno lugar, y posteriormente en la final de solo técnico femenino, firmó el octavo puesto de la tabla general. Era la nadadora de la casa, la que se formó en la misma piscina en que buscó la medalla mundial, y eso se notó. Sus compañeras del CN Galaico, club organizador, rugían desde sus asientos y cada vez que completaba un movimiento o salía su cabeza del agua, el respetable se volcaba de lleno con su pequeña chica, con su compañera en tantos desplazamientos, con su amiga de la que enorgullecerse. Instantes como los vividos ayer, aquel que ve en el deporte algo más que el éxito o la gloria tardará tiempo en que caigan en el olvido.