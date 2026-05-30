El concurso de carteles del San Xoán de Poio ya tiene ganadores

El concurso de carteles del San Xoán organizado por el Concello de Poio ya tiene ganadores. En la categoría A, de 5 a 6 años, el ganador es Xabier Calvo Rodríguez; en la categoría B, de 7 a 9 años, el cartel elegido es de Minerva Sartal Rodríguez; en la categoría C, para los escolares de 10 a 12 años, la propuesta ganadora es la de Elia Millán Bugallo, que repite premio por segundo año consecutivo; en la categoría D, de 13 a 14 años, el cartel ganador es el de Adriana Radeljo Núñez; mientras que en la categoría E, para estudiantes de 15 a 17 años, ganó el dibujo de Alba Cochón Justo. De todos ellos, el diseño elegido para ser la imagen oficial de la cartelería y promocionar las fiestas del San Xoán, que se celebra del 22 al 27 de junio, es el de Alba Cochón.

El concejal de Festexos, Fran da Silva, que presentó los diseños ganadores junto a la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, destaca la importante participación, con cerca de 500 trabajos presentados. Así, agradeció a los participanteds su esfuerzo y la calidad de los trabajos, y a los centros de enseñanza que se involucraran con un concurso que “pretende despertar la creatividad del alumnado e involucrarlo en una de las fiestas grandes del municipio”.

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Además de un regalo conmemorativo y de ser la imagen promocional de las Fiestas de San Xoán, los ganadores también recibirán vales por importe de 500 euros para canjear en las librerías locales. Así, en la categoría A, el vale es por 60 euros, en la categoría B, 80 euros, en la categoría C 100 euros, en la D 120 euros y en la E, 140 euros.