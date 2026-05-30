Tradición
El arte del bolillo conquista la calle en Pontevedra
Duos Pontes volvió a organizar la Palillada na Rúa de la mano de la Asociación de Palilleiras A Fieitiña y en una cita en la que bailó el grupo Soalleira de Dorrón
El arte del encaje de bolillo volvió a salir a la calle en Pontevedra en la cita anual organizada por la asociación Duos Pontes, con la que se puso fin a la programación del 53 Día da Muiñeira.
La Praza da Peregrina fue, un año más, el escenario elegido este sábado para mostrar una forma de trabajo tradicional y admirada. Ante la capilla pontevedresa se establecieron las integrantes de la Asociación de Palilleiras A Fieitiña, que en vivo y en directo trabajaron para dar forma a bonitos trabajos de encaje. Además, la cita contó con la actuación de baile tradicional de la agrupación Soalleira de Dorrón, Sanxenxo.
La Palillada na Rúa es fruto de un programa organizado y cuidado con espero anualmente por Duos Pontes, de modo que la actividad en estos puestos se acompaña siempre por alguna actuación de baile tradicional, en esta ocasión la de la Asociación Cultural Soalleira de Dorrón.
Hay que recordar que A Fietiña es todo un referente en el encaje de bolillos en la comarca de Pontevedra. La asociación nació del entusiasmo compartido por un grupo de amigas unidas por su afición a palillar. Sus primeros pasos se remontan a 2004, cuando varias de ellas se reunían para palillar en distintos espacios de Pontevedra.
Aquel interés común fue tomando forma hasta que, el 18 de febrero de 2005, en el Centro Cultural de Monte Porreiro, se constituyó oficialmente la asociación. Así, la asociación comenzó a participar en encuentros de encaje en otras ciudades, lo que las animó a promover una cita propia en Pontevedra. Así, a finales de 2005, y con el apoyo del Concello, se acordó organizar en la ciudad la primera Concentración de Palilleiras Cidade de Pontevedra. Desde entonces, A Fieitiña ha quedado vinculada a la promoción del encaje de bolillos, como en esta palillada organizada por Duos Pontes.
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