Vivenda pagará a «precio de mercado» los 13 inmuebles del plan de San Mauro, en Pontevedra

Las trece viviendas afectadas por el plan autonómico para habilitar 215.000 metros cuadrados de suelo residencial entre O Marco y A Parda, conocido como PIA de San Mauro, se «pagarán a precio de mercado, con la depreciación de los años que tengan». Así lo aseguró ayer la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en una visita a la ciudad para anunciar más pisos públicos en el barrio de Valdecorvos.

Este plan ha sido calificado por Allegue como «una oportunidad», un «nuevo barrio para que Pontevedra crezca con 2.010 nuevas viviendas y más de 4.000 vecinos. Serían 1.643 protegidas y otras 357 libres, veinte de estas últimas, unifamiliares. Sin embargo, el proyecto ha generado una enorme polémica entre los propietarios por las bajas valoraciones de sus bienes, que llegaron a situarse entre 2 y 10 euros por metro cuadrado. La conselleira quiso aclarar que esa valoración, que ahora ya se eleva ligeramente por encima de los 12 euros, viene fijado por ley, al tratase de un suelo urbanizable pero sin desarrollar, por lo que no tiene aprovechamiento urbanístico alguno en su estado actual.

Según sus explicaciones, el precio del suelo, edificado o no, podría rondar los 2,6 millones de euros en la expropiación y esta cifra difícilmente se elevará, ni siquiera en los tribunales. En cambio, en el ámbito hay trece inmuebles. Los datos de la Xunta indican que diez de ellas son viviendas en uso, dos más están en ruinas y el último sería un galpón. Todas están ahora en proceso de tasación, que se añadiría al pago del suelo, y allegue insistió varias veces en que se abonarán «a precio de mercado».

Según la Xunta, estos datos ya fueron expuestos a los afectados en las reuniones mantenidas al respecto, pero sus protestas se mantienen y tienen convocada para hoy viernes una concentración a las 20.30 horas en Pedra do Lagarto, junto a una de las casas afectadas. Además, ayer acudieron a mostrar su malestar al mítin del BNG para presentar a Miguel Fernández Lores como candidato a la Alcaldía.

Allegue recordó que ese ámbito de San Mauro, que coincide con un plan de desarrollo incluido en el PXOM de Pontevedra desde 1989, «nunca se desarrolló en cuarenta años y ahora la Xunta decide hacerlo», si bien insiste en que se les ofrece a los propietarios de suelo formar parte de este desarrollo y participar en el proceso. A cambio de abonar lo que le corresponde por la urbanización, se quedarían con terreno edificable que podrían promover directamente o vender a otro promotor. Según la consellería, alguno de ellos sí se ha mostrado interesado en esta vía.

También cabe la posibilidad de que la Xunta construya la vivienda alternativa a quien lo desee y pagará el realojo durante las obras.

El PIA de San Mauro no se modificará en absoluto con respecto a lo ya aprobado hace unos meses, pese a que el PP local sí pide su revisión, en un acuerdo municipal conjunto con el PSOE. Las previsiones de la Xunta apuntan a que después del verano se lleve a cabo la aprobación definitiva y comience la adquisición del suelo, bien mediante expropiación o por otra vía. Al mismo tiempo, se encargaría el proyecto de urbanización para comenzar las obras en 2028, tanta para crear viales y servicios como para la propia edificación.

Para esa urbanización, que incluye las calles, los servicios, las plazas de aparcamiento, se estima que 570 en los viales, y demás detalles, se reservan unos 28 millones de euros. La superficie edificada, cuyos bajos tendrán uso comercial, será de unos 23.000 metros cuadrados mientras que las zonas verdes y espacios libres suman 49.000 metros más. Por su parte, el Concello recibirá 29.000 metros cuadrados de suelo para equipamientos.

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«Sigue en pie" el proyecto de la avenida de Uruguay

En febrero pasado, Allegue anunciaba un plan de 63 pisos públicos en el Parque de Maquinaria que comparten Xunta y Estado en la avenida de Uruguay, un anuncio que fue contestado por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada por afectar a bienes estatales. La Xunta asegura que el plan sigue en pie «porque está certificado (vía IBI) el 75% del suelo es autonómico y aspiramos a lograr el 100%».