Los vecinos de Cruz Gallastegui estallan por el estado de la calle

El deterioro de la calle Cruz Gallastegui, en el centro de Pontevedra, vuelve al debate político tras las quejas trasladadas por vecinos y comerciantes por el estado del mobiliario urbano, la falta de contenedores, los problemas de accesibilidad y la presencia recurrente de vehículos estacionados sobre la acera.

El portavoz del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, visitó la zona acompañado por representantes de las once comunidades de vecinos de la calle. Tras el recorrido, el dirigente popular denunció la situación que, según afirmó, padecen los residentes desde hace años, especialmente después de la peatonalización de Cruz Gallastegui ejecutada en 2016. «Hemos acudido a la llamada de los vecinos y hemos comprobado, una vez más, que el abandono por parte del BNG es total y absoluto», señaló.

Entre las deficiencias detectadas, el PP cita losetas hundidas, bancos rotos, farolas golpeadas y torcidas, falta de contenedores y la necesidad de reorganizar el aparcamiento para evitar que coches particulares y vehículos de servicios invadan de forma habitual la acera derecha en el sentido de la circulación.

Domínguez también criticó la falta de respuesta del gobierno local a las demandas vecinales. Según explicó, el edil de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, se habría comprometido el pasado 11 de febrero a contestar a los residentes en el plazo aproximado de un mes, sin que, casi cuatro meses después, se haya producido esa respuesta.

«El BNG de Lores vive alejado de la realidad. Han creado una calle más insegura, más sucia, menos accesible y en la que no se ha reducido el número de vehículos de forma significativa», afirmó el portavoz popular, que añadió que las demandas vecinales afectan a una de las zonas «más céntricas e importantes» de la ciudad.

El líder del PP consideró que la peatonalización de Cruz Gallastegui «ha fracasado» porque, a su juicio, no se cumplieron las expectativas iniciales. «La impresión generalizada que nos llevamos de la visita con los vecinos es una sensación de caos, descontrol y suciedad», sostuvo.

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Domínguez aseguró, por último, que su grupo mantendrá el contacto con los residentes para seguir reclamando actuaciones en la calle. «Solo hace falta pasear cinco minutos por Pontevedra para comprobar que, no solo los barrios y las parroquias están abandonadas por la falta de gestión municipal, también Cruz Gallastegui continúa degradándose cada día», concluyó.