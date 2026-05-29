De Valencia a Sanxenxo en bici: el reto solidario contra el cáncer

José Luis Martínez recorrerá 1.016 kilómetros en bicicleta desde Ayora, en Valencia, hasta Sanxenxo para recaudar fondos contra el cáncer. El reto solidario, que comenzó este viernes, nace como un gesto de apoyo a Sandra Patiño, vecina de Noalla y enferma de cáncer, amiga del ciclista y muy vinculada tanto a Galicia como a la localidad valenciana.

La iniciativa llevará a Martínez a completar más de 1.000 kilómetros sobre la bicicleta hasta llegar a Sanxenxo el próximo sábado 6 de junio, alrededor de las 18.00 horas. Allí será recibido en el Concello por el alcalde, Telmo Martín, miembros del gobierno local y familiares y amigos de Sandra Patiño.

El propio José Luis Martínez explica que la idea surgió al pensar en Sandra y en su relación con Noalla. «A pesar de que ella está casada con un vecino de Ayora, siempre lleva a Noalla en su corazón y siempre que puede se va a Galicia. Por eso se me ocurrió esta idea y a ella se le iluminó la mirada cuando se lo dije. Solo por eso ya merece la pena», señala.

Martínez partió esta mañana de Ayora acompañado por vecinos de la localidad, que realizaron con él un tramo inicial de la ruta, y también por la propia Sandra Patiño. Para este desafío ha preparado además un maillot especial. «Siempre me ha gustado la bicicleta y he encargado un maillot que lleva el nombre de Sandriña y las banderas de Ayora y Sanxenxo», afirma.

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Las personas que quieran colaborar con esta ruta solidaria contra el cáncer pueden hacer sus aportaciones en la cuenta ES19 3058 0990 2827 6573 9043. «Es una cuenta exclusiva creada para esta ruta e irá íntegramente destinado a la Asociación contra el Cáncer», apunta Martínez.