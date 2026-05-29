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Barro

Unanimidad por el regreso de los trenes a la estación de A Portela

R. P.

R. P.

Barro

La corporación municipal de Barro ha aprobado por unanimidad una moción del BNG para exigir al Gobierno central la recuperación de la estación de A Portela como parada estratégica de la red de cercanías y la implantación de servicios ferroviarios con horarios y frecuencias útiles los vecinos de Barro y alrededores.

La estación cuenta con apenas dos paradas diarias en horarios que no coinciden con la lógica de los desplazamientos laborales o estudiantiles, lo que obliga a los vecinos a depender del coche particular para viajar a núcleos como Pontevedra, Vilagarcía, Santiago o Vigo.

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El acuerdo insta también al Estado a acondicionar todo el entorno de la estación, asegurando la limpieza periódica, la mejora de la iluminación y la dotación de zonas de espera que eviten que las personas usuarias queden a la intemperie.

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