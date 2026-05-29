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Formación Profesional

Los snacks responsables del Carlos Oroza

El centro de hostelería de Pontevedra presenta sus proyectos más innovadores a otros institutos españoles

Instalaciones del instituto pontevedrés, ayer.

Instalaciones del instituto pontevedrés, ayer. / FdV

N. D.

Pontevedra

La directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, participó ayer en la jornada organizada por el Centro Integrado de FP Carlos Oroza de Pontevedra en la que presentó los principales ejes de su modelo de innovación educativa ante representantes de otros centros de Formación Profesional de Palma de Mallorca y País Vasco.

Se dio a conocer al proyecto ‘Snacks FP: bocados responsables’, coordinado por el Carlos Oroza en colaboración con el Centro Integrado de FP Gamarra, de Vitoria, y el Juníper Serra, de Mallorca. La iniciativa promueve el diseño y prototipado de snacks saludables, nutritivos y sostenibles.

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Pérez destacó que «proyectos como este muestran el enorme potencial de la Formación Profesional gallega para conectar innovación, sostenibilidad y aprendizaje práctico al servicio de la sociedad».

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