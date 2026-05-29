Relevo joven y apoyo desde Suiza para reabrir una tintorería de medio siglo en Pontevedra

La Tintorería Elegante de Pontevedra vuelve a abrir sus puertas. Después de más de medio siglo de actividad y de un cierre temporal que parecía definitivo tras la jubilación de Manuel Camba, el histórico establecimiento reabrirá el próximo 1 de junio gracias a un relevo que suma juventud, experiencia profesional y confianza en el comercio local. Este sábado, 30 de mayo, para celebrarlo, invitan a los pontevedreses a una inauguración de 10 a 14 horas con un picoteo.

Al frente de esta nueva etapa estará Fátima Acuña, de 27 años, que conoce bien el negocio porque lleva ocho años trabajando en él. Entró con apenas 19, en el que fue su primer empleo, y ahora asume la administración de esta histórica tintorería.

«Claro que me preocupé cuando se habló del cierre. Soy joven y podía buscar otro trabajo, pero cuando te gusta lo que haces también quieres seguir en ello», reconoce a FARO. El cierre, afortunadamente, ha sido breve. La continuidad del negocio será posible gracias a la inversión de Ana Belén López y Carlos Cuadrado, una pareja residente en Suiza que entra como socia en esta nueva etapa. Carlos es catalán y Ana Belén tiene raíces gallegas: es de Poio, aunque sus padres son de A Lama.

Ambos conocen de primera mano el sector. Carlos se formó en Suiza, donde realizó el aprendizaje vinculado a la actividad de lavandería y tintorería, y actualmente trabaja como gerente en una pequeña lavandería industrial. «Toda la vida he trabajado de esto», explica. Ana Belén también desarrolla su actividad profesional en este ámbito desde que se trasladó a Suiza. «Me fui para Suiza, entré a trabajar en una lavandería y ahí me quedé», cuenta.

La oportunidad surgió por una conexión familiar. Fátima es sobrina política de Ana Belén, ya que es pareja de su sobrino. Al conocer que este negocio local cerraba, la pareja decidió cogerlo. El primer impulso fue ayudar a Fátima en un momento clave de su vida. «Ahora que Fátima se fue a vivir con Rubén, que se estaban montando el piso y una vida, justo se quedaba sin trabajo. Dije: esto no puede ser», relatan. A partir de ahí, la idea empezó a tomar forma. Carlos, además, fue previsor a largo plazo: «Primero fue por Fátima. Luego pensé: nunca sabes qué vuelta da la vida. También es un plan B», señala. Y es que aunque ambos continuarán viviendo y trabajando en Suiza, desde el principio han tenido claro que se quieren jubilar en Galicia. Por ahora, su papel será respaldar el proyecto como socios inversores, mientras la joven asume la administración diaria del negocio.

El impulso decisivo

Para la nueva administradora, ese apoyo ha sido decisivo. «Yo sola no me atrevería a afrontar todo de primeras. En cierto modo lo voy a afrontar, sí, pero ellos van a estar respaldando también un poco», explica. Solo así se podrá mantener vivo un establecimiento con más de 50 años de trayectoria.

La noticia también supuso un alivio para Manuel Camba, que se jubiló a los 78 años después de toda una vida dedicada al negocio. Aunque la tintorería no procedía de una tradición familiar directa, él la había cogido en traspaso y la convirtió durante décadas en un comercio de referencia. «Para él cerrar el negocio de toda su vida era una odisea», resume Fátima.

La nueva etapa mantendrá la esencia del establecimiento. El servicio será el mismo y el equipo comenzará con cinco trabajadoras. El local ha sido puesto a punto con algunas mejoras interiores, limpieza, pintura y pequeñas modificaciones, aunque desde la calle apenas se percibirán grandes cambios.

En el corazón de la tintorería, que abre sus puertas el 1 de junio. / RAFA VAZQUEZ

Tanto Fátima como los nuevos socios defienden que el trabajo de una tintorería tradicional sigue teniendo un valor específico frente a otros modelos más automatizados. Los establecimientos de autoservicio pueden cubrir necesidades básicas de lavado, pero no sustituyen el tratamiento personalizado de tejidos delicados, manchas concretas o prendas especiales.

«Lo de lavar a seco sigue siendo necesario para trajes, vestidos elegantes o prendas de ese tipo», explica Carlos. «Un plumón o un edredón de cama sí lo puedes llevar a una lavandería de autoservicio, pero la ropa personal delicada no es lo mismo. Además, tampoco te la planchan», añade.

Fátima coincide en esa diferencia. «En una lavandería de autoservicio pones una lavadora, pero no te van a tratar una mancha concreta que pueda tener la prenda», señala. Por eso, asegura, no han notado un descenso importante de trabajo por ese tipo de competencia.

Lo que sí percibe en los últimos años es un cambio en la forma de consumir. Cada vez más clientes optan por conservar, recuperar y reutilizar prendas con valor sentimental, especialmente vestidos de novia, comunión o piezas heredadas de familiares. «Desde hace unos tres años se ve muchísimo. Hay mucha gente que recicla vestidos de comunión, de novia, ropa de madres, abuelas o parientes», cuenta.

Ese cambio conecta con una tendencia de consumo más responsable, en la que el arreglo, la limpieza especializada y el cuidado de las prendas ganan protagonismo frente a la compra constante de ropa nueva. En ese contexto, negocios como la Tintorería Elegante encuentran también una nueva razón de ser.

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«La gente pasa, ve el cartel y se para. Nos dicen que están muy contentos de que volvamos a abrir y que nos traerán otra vez la ropa. Están súper agradecidos», relata contenta Fátima Acuña.