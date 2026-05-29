Pontevedra baila al son de la muiñeira

La música tradicional volvió a tomar este viernes las calles de Pontevedra con la celebración del 53 Día da Muiñeira, una cita organizada por la Asociación Duos Pontes que desde hace más de medio siglo mantiene vivo el vínculo de la ciudad con el folclore gallego.

La edición de este año reunió a catorce agrupaciones, dos más que en 2025, procedentes tanto de Pontevedra como de distintos municipios de la provincia, entre ellos Sanxenxo, Poio, Barro, Cerdedo Cotobade, Vilaboa, Cangas y Bueu. La participación se acercó a las 370 personas, frente a las alrededor de 300 de la edición anterior, lo que revalida el éxito, año tras año, de esta cita.

Uno de los bailes / Rafa Vázquez

Como es tradición, los grupos se concentraron en la Praza do Teucro, desde donde partió el desfile por las calles de Pontevedra hasta la avenida de Montero Ríos. Allí tuvo lugar la muestra de baile, dividida por edades.

La avenida de Montero Ríos acogió la cita / Rafa Vázquez

Los menores de 8 años, en la categoría A, bailaron la Muiñeira Mariñá; los participantes de entre 8 y 13 años, en la categoría B, interpretaron la Muiñeira de Fozara; y los mayores de 13 años, en la categoría C, bailaron la Muiñeira Compostelá. Aunque todos los grupos encandilaron al público, fueron los más pequeños los que arrancaron aplausos más sentidos.

Al término de la muestra, la música continuó con la interpretación de la Xota dos tres puntos y el Pasodobre de Cualedro, piezas con las que participantes y público pudieron sumarse al ambiente festivo. Todas las composiciones fueron interpretadas por el grupo de gaitas de Duos Pontes.

Participaron numerosos grupos / Rafa Vázquez

La celebración tendrá continuidad este sábado con una de las actividades que en los últimos años se ha incorporado como complemento habitual del Día da Muiñeira: la Palillada na Rúa. Será entre las 11.30 y las 13.30 horas.

Noticias relacionadas

La cita se desarrollará en la Praza da Peregrina y permitirá mostrar el trabajo artesanal de las palilleiras, de la mano de las alumnas de Esperanza Marín. El encuentro estará amenizado por el grupo de gaitas de la Asociación Duos Pontes y la actuación de la Asociación Cultural Soalleira de Dorrón.