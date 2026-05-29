La Policía Local de Pontevedra recibe formación para hacer frente a la violencia machista

La Policía Local de Pontevedra recibe formación dentro del programa "Intervención policial en violencia contra a muller: Claves para unha intervención profesional" con el objetivo de garantizar una respuesta óptima y profesional ante los casos de violencia contra la mujer.

La iniciativa, que suma un total de ocho horas lectivas estructuradas en dos sesiones, busca mejorar la capacitación de los agentes en la primera respuesta ante estos casos, momento clave tanto para la seguridad de la víctima como para la recogida de pruebas y la viabilidad del posterior proceso judicial.

El curso está organizado por la Concellería de Protección Cidadá, en colaboración con la Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega y cuenta con la supervisión técnica del Centro de Información á Muller.

El objetivo municipal es que la mayor parte de la plantilla de la Policía Local adquiera esta instrucción especializada. El primer turno de la formación, en la que ya participan 32 agentes, finalizó este jueves, mientras que un segundo turno está programado para los próximos días 8 y 9 de junio.

Para ofrecer una visión rigurosa e integral de estas violencias, el curso cuenta con un cuadro docente conformado por tres ponentes expertas en el ámbito judicial, social y psicológico.

Durante la primera sesión de trabajo, la magistrada de la Audiencia de Pontevedra, Belén Rubido de la Torre, se encargó de ahondar en el marco jurídico que ampara a las víctimas. Su intervención se centró en el abordaje de cuestiones puramente prácticas para los agentes, tales como la correcta instrucción de los atestados, las garantías de seguridad y los protocolos de recogida de evidencias.

Por su parte, en la segunda jornada tomaron el testigo las áreas sociológica y psicológica. La educadora social y agente de igualdad Lucía Pereda Pérez, experta en estos casos, ofreció las claves para identificar el origen de la violencia contra las mujeres y su manifestación en el día a día.

Finalmente, la intervención de la psicóloga Lara Fuentes Enjamio se centró en el trato directo en el momento de los hechos: desde el manejo de la comunicación para generar un clima de confianza que facilite la denuncia por parte de la víctima, hasta las pautas recomendadas de interacción con el agresor.

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Con estos tres ejes de actuación, la Policía Local de Pontevedra busca conjugar conocimientos jurídicos, pedagogía sobre el fenómeno y habilidades prácticas con la finalidad de consolidar las competencias del cuerpo frente a la violencia de género y ofrecer un servicio más eficaz, humano y seguro.