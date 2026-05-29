Pleno de medallas españolas en la cita de la ciudad con la élite internacional

No hay nada que iguale el calor del hogar. Sentirse en casa, con tus seres queridos y poder compartir con ellos momentos únicos está a la altura de pocas sensaciones. En el plano deportivo, el aliento de aquellos a los que vas a abrazar independientemente del resultado puede ser un chute anímico que puede acortar la distancia entre el deportista y el éxito. Bajo la euforia desmedida del público español, la selección nacional inició su andadura en la Copa del Mundo de Natación Artística con cuatro medallas en las cuatro finales disputadas, las máximas posibles y una marca que ningún país pudo igualar este viernes.

El primer día de torneo contó con cuatro eventos deportivos, todos ellos finales, dos en la sesión matutina y dos en la sesión vespertina. Así, la Copa del Mundo de Pontevedra arrancó a las diez de la mañana con la final de solo libre femenino. La alegría para las locales no tardó en llegar y el oro fue para Iris Tió con una rutina sublime calificada con 268.7725 puntos (54.15 de dificultad, 140.5 de impresión artística y 128.2725 de ejecución). La nadadora barcelonesa fascinó a todos los presentes y se impuso sobre la italiana Ginevra Marchetti y la georgiana Mari Alavidze (257.7213 puntos). Dichas nadadoras completaron el podio con la plata y el bronce, respectivamente. Dos nadadoras españolas compitieron en la disciplina también, con un sexto puesto para Naia Álvarez, con 232.3425 puntos, y un undécimo lugar para Paula Marcipar, que completó con 221.3188 su rutina.

Las nadadoras españolas, con el oro obtenido. / Rafa Vázquez / FDV

Con la emoción a flor de piel por la medalla de su compañera, fue el turno, a la una de la tarde, de la final de dúo mixto técnico. Un total de nueve parejas, con la única representación nacional del dueto formado por Carla Lorenzo y Eneko Sánchez, se enfrentaron y, si bien el oro se lo llevó la pareja británica, los dos españoles se hicieron con la medalla de plata. Lorenzo y Sánchez, en su debut en competición como pareja, completaron una rutina calificada con 210.8792 puntos (32.45 de dificultad, 87.775 de impresión artística y 123.1042 de ejecución) que les permitió imponerse sobre las parejas kazajas, ambas con rutinas de mayor dificultad. Gran Bretaña, con la dupla conformada por Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin, se llevó la medalla de oro con quince puntos de diferencia sobre los dos nadadores catalanes. La medalla de bronce se la llevó Kazajistán con la rutina realizada por Yasmina Islamova y Aldiyar Ramazanov.

La sesión de la tarde arrancó a las 17.30 con la final técnica por equipos. Once países mostraron sus rutinas ante todo el mundo, aunque la última, la anfitriona, fue la que se llevó el oro con más de quince puntos de diferencia sobre sus perseguidoras. España completó su rutina llamada Hope con 292.8417 puntos (39.2 de dificultad, 124.275 de impresión artística y 168.5667 de ejecución). Los países que acompañaron a las españolas en el podio fueron México, sorpresa de la tarde y plata con un ejercicio puntuado con un 277.1583, y Francia, que acabó con el bronce colgado del cuello al completar una rutina con 267.6242 puntos en su casillero.

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El combinado australiano, durante su rutina. / Rafa Vázquez / FDV

El broche de plata, aunque con sabor a oro, de la primera jornada de la Copa del Mundo llegó con la celebración de la final de solo técnico masculino. La representación española llevaba el nombre de Eneko Sánchez, que buscaba su segunda presea del día tras la plata matutina. El catalán, con una rutina impresionante, hizo enloquecer a los asistentes al evento y acabó con un puntaje de 228.4342 (31.35 de dificultad, 94.75 de impresión artística y 133.6842 de ejecución) que le llevó a estar en el primer lugar durante varias rutinas de rivales. Poco más de un punto, 1.2983, le separaron del oro y, finalmente, el italiano Filippo Pelati, con una rutina de mayor dificultad técnica y una ejecución levemente mejor, se subió al cajón más alto del podio. Aldiyar Ramazanov, nadador artístico de Kazajistán, completó el cuadro de honor con una medalla de bronce muy cercana a la plata de Sánchez.