Nueve detenidos en Sanxenxo, Poio y Vilaboa por tener montado un "bazar" de sustancias ilegales

Nueve detenidos, siete inmuebles registrados en Sanxenxo, Poio y Vilaboa, un arsenal de escopetas y la desarticulización de un auténtico "bazar" de sustancias ilegales, desde medicamentos a cocaína. Es el balance de la operacion Bordafi/Dado, realizada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra en conjunto con el Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Pontevedra.

Tras meses de investigación, el pasado día 28 de mayo se estableció un dispositivo que permitió detener a siete varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 27 y 60 años de edad y vecinos de Poio, Vilaboa y Sanxenxo, varios con antecedentes por hechos similares. Se les acusa de pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y medicamentos.

Además se llevaron a cabo siete entradas y registros en diversos inmuebles: cuatro en Sanxenxo, dos en Poio y uno en Vilaboa.

Esta investigación comenzó en febrero de 2025, tras recibirse información relativa a la existencia de un individuo que "en connivencia con otras personas, se estaría dedicando a la distribución de cantidades de notoria importancia de sustancias estupefacientes", según un comunicado de esta operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Pontevedra.

Tras el avance de la investigación, se pudo detectar e identificar la presencia de dos células organizadas y muy activas, pertenecientes a un único grupo criminal, dedicados a la venta y distribución de cocaína, hachís, tabaco y una cantidad ingente de fármacos diferentes, en las localidades de Sanxenxo y Vilaboa.

Gran cantidad de medicamentos incautados / Guardia Civil/Policía Nacional

Como resultado de las entradas y registros realizados, se han intervenido un total de 5’1 kilogramos de cocaína, cuatro cajas de medicamentos, con más de 150 fármacos diferentes, entre ellos una gran cantidad de psicotrópicos, 549 cajetillas de tabaco de contrabando, 117’15 gramos de hachís, seis escopetas, entre ellas dos de aire comprimido, una carabina, 16 cartuchos de calibre 7’62 mm, una vaina del calibre 7’62 mm, cinco balas de calibre 44, más de 30.000 euros en metálico, quince terminales de telefonía móvil, dos tablets, un ordenador y diversos útiles para la manipulación y adulteración de las sustancias estupefacientes.

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Cuatro detenidos fueron puestos en libertad en dependencias oficiales y otros cinco serán puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de Cambados.