Dos nominaciones del área sanitaria a los Premios Redacción Médica

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés estuvo presente en la VI edición de los Premios Redacción Médica a la Sanidad de Galicia, celebrada en Santiago de Compostela, donde se dieron cita representantes de las principales instituciones y organizaciones sanitarias de la comunidad autónoma.

El encuentro tuvo como objetivo reconocer iniciativas y proyectos destacados en los ámbitos asistencial, investigador, docente y de humanización, así como poner en valor el trabajo desarrollado por los profesionales del sistema sanitario gallego.

La representación del Área Sanitaria estuvo encabezada por la directora hospitalaria, Yolanda Sanduende, acompañada por la directora de Enfermería del Área Sanitaria, Concepción Abellás Álvarez, y por el subdirector de Enfermería del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, Francisco Álvarez Martínez.

Dos candidaturas finalistas

Entre las iniciativas finalistas de esta edición figuraron dos propuestas del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Una de ellas fue la candidatura del Servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, reconocido por su labor asistencial y por el soporte que presta a los distintos niveles de atención sanitaria.

Este servicio ofrece cobertura farmacéutica a pacientes hospitalizados, de urgencias y de consultas externas, así como a dispositivos asistenciales de Atención Primaria, Salud Mental y atención sociosanitaria. Su trabajo constituye un elemento esencial para garantizar la continuidad, la calidad y la seguridad de los tratamientos.

También fue distinguido el Hospital Público de O Salnés por su trayectoria dentro de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, IHAN, promovida por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.

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El centro arousano mantiene esta acreditación desde el año 2005 y se ha convertido recientemente en el único hospital acreditado de Galicia y en el primero de España en conseguir una segunda reacreditación. Este reconocimiento avala más de dos décadas de compromiso con la promoción de la lactancia materna y con la humanización de la atención al nacimiento.