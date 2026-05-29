Nuevos retos
La figura de los jueces de paz de la provincia, homenajeada en Poio
H. D.
Los jueces de paz de la provincia de Pontevedra analizaron este jueves en el Pazo Colón de Poio los retos de la justicia de proximidad, marcada por la implantación de la nueva oficina judicial y por la necesidad de mantener servicios accesibles en el ámbito rural de la provincia.
La xuntanza reunió a profesionales del ámbito judicial y de la administración local en torno a dos mesas redondas sobre la situación actual y el futuro del colectivo.
En la clausura, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió el papel de las nuevas oficinas de justicia en el municipio, 268 en Galicia, como «puertas de acceso a la Administración de Justicia».
El presidente de la Diputación, Luis López, subrayó también la utilidad de estos profesionales para evitar desplazamientos y facilitar trámites cotidianos. «Necesitamos que el registro de jueces y juezas de paz vuelva a crecer para garantizar un servicio fundamental», afirmó.
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